Что нам приготовили элиты в новом сезоне? Игорь Шнуренко
Какие новые способы затянуть человека в цифровой мир и приобщить к трансгуманизму уже реализовывают глобальные элиты? Об этом говорит эксперт в сфере высоких технологий и искусственного интеллекта Игорь Шнуренко. Ведущая- Анна Скок.
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Книги Игоря Шнуренко https://bit.ly/2TTBkvC
Ютюб-канал Игоря Шнуренко
https://www.youtube.com/channel/UC7iRiHgDeGIf3oyyFN_lK0g
Приобрести билеты на онлайн-трансляцию конференции “Сверхновая Россия. Какая ты будешь?”: https://iframeab-pre6530.intickets.ru/event/12639698/
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Гинзбурга в кипе ,черта конопатого снова достали ,вальяжно рассуждает об успехе вакцинации ..
Как понимаю, Греф не так прост!
Греф из свиты самого Люцифера, по замыслу которого идёт процесс внедрения технологий и цифровизации на нашей Планете.