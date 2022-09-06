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Что нам приготовили элиты в новом сезоне? Игорь Шнуренко

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Какие новые способы затянуть человека в цифровой мир и приобщить к трансгуманизму уже реализовывают глобальные элиты? Об этом говорит эксперт в сфере высоких технологий и искусственного интеллекта Игорь Шнуренко. Ведущая- Анна Скок.

Новый ТГ-канал Игоря Шнуренко “Земля Свободных” https://t.me/landofthefree_channel
Книги Игоря Шнуренко https://bit.ly/2TTBkvC
Ютюб-канал Игоря Шнуренко
https://www.youtube.com/channel/UC7iRiHgDeGIf3oyyFN_lK0g

Приобрести билеты на онлайн-трансляцию конференции “Сверхновая Россия. Какая ты будешь?”: https://iframeab-pre6530.intickets.ru/event/12639698/

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=AZH-MU-FrY8
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 25575 21437
    марина 6 сентября 10:55

      Гинзбурга в кипе ,черта конопатого снова достали ,вальяжно рассуждает об успехе вакцинации ..

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      1
    • 1336 1070
      Ленид 6 сентября 16:30

        Как понимаю, Греф не так прост!
        Греф из свиты самого Люцифера, по замыслу которого идёт процесс внедрения технологий и цифровизации на нашей Планете.

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