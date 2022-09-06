Алексей Орлов. Почему мы всё время воюем?
Алексей Орлов — главный редактор Народного славянского радио, г. Москва.
Летний лагерь «Ливадия-2022», г. Астрахань. Закрытие.
Тема доклада: «Почему мы всё время воюем?».
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#алексейорлов #летнийлагерьливадия #почемумывоюем
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У победителей-война, она как добродетель.
Залог Победы – сильная экономика и социальная справедливость!
https://svpressa.ru/blogs/article/345118/
Россия переживёт санкции потому-что их вводили не против России…
https://zen.yandex.ru/media/kremlin_whisper/rossiia-perejivet-sankcii-potomu-chto-ih-vvodili-ne-protiv-rossii-6315d8f461fcf766dbdab9db?feed_exp=ordinary_feed&from=channel&rid=2906794310.94.1662475233665.46188&clid=700&integration=site_mobile&place=layout&secdata=CN%2BNtvawMCABMAJQD2oBAQ%3D%3D&
Именно об этом я говорил здесь. И первым кто выйдет из этого тупика Европы будет Германия.
Она выполняет все требования США потому что золото Германии хранится в США, а США его просто так отдавать не желает.
Тем более. В РФ слабая экономика, которая не может обеспечить
инвалидов, пенсионеров и прочих малоимущих граждан.
Страна-бензоколонка олигархического капитализма, где одни закусывают крабами в апартаментах, а другие сводят концы с концами.
В РФ – не “слабая экономика”, а достаточная всем паразитам. Была.
С криком “Всё пропало!” нужно разбежаться и удариться головой об стену.