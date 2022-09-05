31 августа поэт Виктор Коврижных умер, не дожив двух месяцев до своего 70-летия, которое отметил бы 5 ноября. Он жил в селе Старобачаты Беловского района Кемеровской обл., где и родился.

Таких стихов вы, пожалуй, еще не читали.

«Корова», Виктор Коврижных:

Никто не встретит, не подоит

и не откроет дверь в закут.

Пойдёт хозяйка за водою –

в райцентр на «скорой» увезут.

Поймёт корова… Скорбно выю

трубою вытянув, взревёт!

Проснутся мёртвые. Живые

заснут спокойно, без забот…

И, словно гул аэродрома,

разбудит мрак иных невзгод,

где в грозовую тучу с громом

с разбухшим выменем взойдёт.

Я знаю: будет в час урочный

держать всё сущее ответ –

с небес прольётся дождь молочный

и поменяет небо цвет.

Напоит млеком дол и рощи,

и память трав по берегам.

И зверь прозреет, и возропщет,

и присягнёт чужим богам.

И мир людской оцепенеет,

когда за громом грянет снег!..

И молоко окаменеет,

и камни сменят русла рек.

Меня это стихотворение неизменно потрясает — величайшей мерой любви к живому, космической интимной сопричастностью к бессловесному оставленному существу, обидой за него на человеческую черствость, разворачивающейся в этой связи апокалиптической, многосмысловой картиной. И апостольской речью, поступью и правотой автора. Только и вспомнишь, разве что знаменитый одноименный рассказ Андрея Платонова.

…Мне довелось в паре с ним выступать в библиотеках городков Алтая в «Шукшинские дни» в конце июля 2018 г. В поездках нас сопровождала, опекала, представляла любителям русской словесности главный редактор журнала «Алтай» Лариса Вигандт. Незабываемые дни.

Публика Виктора принимала тепло. И за стихи, и за склад души и характера, да и не диковинка ли разве: крестьянин, тракторист, живущий в селе — профессиональный писатель, владеющий живым, горячим литературным словом.

Вот, например, как в «Письме из деревни», написанном с народной прямотой, горьковатой иронией, актуальной публицистикой:





Здравствуй, Митрич! Как жив, как здоров?

А у нас мирно топятся бани.

Правда, нонче у нас колорадских жуков,

как рекламы на телеэкране.

Кум намедни спроворил поленницу дров,

сватья впрок наварила варенья.

День рожденья коровы отметил Петров, —

пили с пятницы по воскресенье.

…

Коля-гвоздик на Пасху упился, да как —

люди мёртвым его посчитали.

Возложили во гроб и отпел местный дьяк,

и уже выносить его стали…

А напротив сосед — самогонку хлестал.

Ну и запах донёсся… И следом

Коля-гвоздик из гроба немедля восстал

и пошёл похмеляться к соседу.

Самогон у соседа, что буйный поэт.

Чёрт стакан навернёт и — в отрубе!

Вот такой самогонище держит весь свет,

а не бомбы, компьютер и рубль.

Новый мэр у нас. Парень не прост.

Я зову его Толей-квадратным.

Чуть не так — отчехвостит и в гриву, и в хвост,

хоть и числит себя в демократах.

Впрочем, делает много: «пожарку» открыл,

строит мост и сажает деревья.

Мило нынче у нас, будто ангел побыл,

стала лучшей в районе деревня!

Речка наша, как прежде, впадает в Иню

и, как прежде, в черёмухах берег.

И народ наш грядущему молится дню

и правительству Путина верит.

Вот и все новостя. Как там шурина зять?

Как завод ваш? Налоги не душат?

Если встретишь Чубайса, скажи что он бл…ь,

пусть в деревне у нас свет не тушит.

Виктор читал этот опус в конце своих выступлений, словно ставя печать к подписи. Последние строки неизменно вызывали шквал аплодисментов, в том числе, на родине Шукшина, в Сростках. И выходящему к микрофону после Виктора приходилось непросто.

В биографии поэта сказано, что он учился на электромонтера, работал на Бачатском разрезе и автопредприятиях Кемерова. Освоил целый ряд специальностей: электросварщика, тракториста, водителя, монтера путей, машиниста железнодорожного крана, составителя поездов, работал и начальником караула в пожарно-спасательной части.

Писать стихи начал с девяти лет, мечтал стать мореходом. Лишь к тридцати годам решился послать свои стихи в областной альманах «Огни Кузбасса», где и был замечен поэтом, главным редактором этого издания Сергеем Донбаем. С 1997 г. состоял в Союзе писателей России. Несмотря на удаленность от больших городов, изрядно публиковался в журналах, газетах, сборниках, альманахах, в том числе в альманахе «День поэзии — XXI век. 2020/21». Особо оказался востребованным с появлением интернета. Нередко его имя появлялось в листах престижных литературных премий. Он и стал лауреатом нескольких из них, выпустил восемь поэтических книг.

Член СПР москвичка Ирина Денисова написала в соцсетях: «Письмо Виктора — емкое, выразительное… Его поэтическое внимание было обращено прежде всего на малую родину, из примет которой складывались и черты Отечества в целом. Он писал, казалось бы, о простых вещах: о соседях по селу, о гуляниях, о заре и природе, конечно, о любви — словом, о житье-бытье, но какой русский Космос просматривался в этих стихах!..

Особого внимания заслуживает его “производственная” лирика, как он сам ее называл.

Многие ли мужчины сейчас способны описать радость, которую испытывает человек, направляющий испачканными в мазуте руками трактор в поле? И услышав тарахтение мотора железной машины на гусеницах?..»

Никого не ищи, не зови

средь крапивы у ветхих заборов.

Зябко двери скрипят, и в крови

бродит ветер осеннего бора.

Словно прошлой войны сквозняки

постучались тревожно в ворота.

Взмыли чёрные вдовьи платки

и растаяли за поворотом…

Это было совсем не со мной,

но осталось наследственно в генах:

плач вдовы над осенней волной –

леденящим предчувствием в венах.

Будто в мире остался один!

И всплывёт над дворами пустыми

из глухих позабытых глубин

озарённое памятью имя.

Словно воля неведомых сил

правит кровью моею с рожденья,

чтобы я ничего не забыл

и других не обрёк на забвенье…

Это — стихотворение 1986-го года.

А вот — новейшего периода, «Вышиванки» (2014):







Для последнего часа свиданья,

упиваясь небесным огнём,

вышиваешь иглою Майдана

вышиванки на теле своём.

Лягут крестик с веночком и строчки,

алой кровью наполнятся швы.

Обернутся воронки в цветочки,

а траншеи в ажуры листвы.

Чудный месяц на теле и звёзды

в честь высоких заморских гостей,

вспыхнут росы, как чистые слёзы

в небеса унесённых детей.

Дым и горечь полынного хлеба,

гарный хлопец над полем ржаным.

Блещет жовто-блакитное небо

над коханым простором твоим.

Ради воли высокой и цели

гайдамаки от мира сего

для любимой, тебя, не жалели

ни себя, ни родных — никого.

Захлебнувшись сыновней любовью,

по следам самостийных годов

напитают москальскою кровью

вышиванки вишневых садов.

Возойдут из поганого склепа

в золоченый державный жупан

посполитовый гетман Мазепа,

незалэжный Бандера Степан…

Вышиваешь, себя обряжаешь,

как в последний готовишься путь.

Ждет жених из предтечных пожарищ,

звонкой песней прострелена грудь.

С рушниками придут за тобою,

вознесут на престол к образам.

И в церквах твоих ветер завоет,

и откроет всем виям глаза.

Протокольные речи назначат,

рухнет птах на средину Днепра!..

Только русское сердце заплачет

по тебе, дорогая сестра…







А это стихотворение поэт опубликовал в соцсетях 27 июля, за месяц до своей кончины:

***

Я со многими в жизни простился.

Всё родное осталось в былом.

Но опять этой ночью приснился

Над рекою родительский дом.

И хоть близких давно уже нету,

Сон обратно приносит к родным:

Дом пронизан пронзительным светом,

Словно ангелы кружат над ним!

Мать с отцом у калитки садовой,

Братья белят извёсткой забор.

И все молоды, живы-здоровы,

О житейском ведут разговор.

Белый голубь воркует на крыше.

Я кричу, я машу им рукой…

Но не видят меня и не слышат,

Словно я — невидимка какой.

Лишь обломок далёкого грома

Проворчит незлобиво в ответ.

Свет погаснет и — нет уже дома,

И родных тоже нет…

Пробуждаюсь с душою ненастной.

Хлещет в комнату свет из окна.

И такой день пронзительно ясный,

Словно он — продолжение сна.

Льётся зной из распахнутых весей,

Лишь подсолнух, как скорбный пиит,

Через изгородь голову свесил

И задумчиво в землю глядит…

Завершим наше краткое памятное приношение высказыванием одного московского поклонника поэта Виктора Коврижных: «Замечательный, настоящий русский поэт. Таких — единицы. Чуткий, точный, лиричный, ироничный к себе, добрый к людям и знающий красоту. Это утрата для русской поэзии. А вот насколько она заметная — это вопрос. Ведь и при жизни его имя не шумело по стране, такие времена. Царствие Небесное!».

А мы добавим: Старобачаты, поставьте памятник своему земляку!







Фото из архива автора