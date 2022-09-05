Предыстория: от Денисовского человека до неолита/Кирилл Назаренко и Егор Яковлев
Продолжение цикла «История России: главное» с Кириллом Назаренко. В этом выпуске речь о достижениях генетики, эволюции общественного строя и первых известных науке военных конфликтах.
#цифроваяистория #егоряковлев #КириллНазаренкоЦИ #историяроссии
Предыдущие видео цикла: https://www.youtube.com/playlist?list=PLovWAjYWJLZcddl17jjCr4cCnTNOlWK8_
Книги, упоминаемые в беседе:
1. Вишняцкий Л.Б. Человек в лабиринте эволюции
2. Вишняцкий Л.Б. Неандертальцы: история несостоявшегося человечества
3. Дробышевский С.В. Достающее звено
4. Прозоров А.Д. серия «Быль каменного века»
5. Жозеф Рони-старший, Борьба за огонь
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