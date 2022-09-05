Главная » Видео, История, Мировоззрение

Предыстория: от Денисовского человека до неолита/Кирилл Назаренко и Егор Яковлев

89 0

Продолжение цикла «История России: главное» с Кириллом Назаренко. В этом выпуске речь о достижениях генетики, эволюции общественного строя и первых известных науке военных конфликтах.
#цифроваяистория #егоряковлев #КириллНазаренкоЦИ #историяроссии

Предыдущие видео цикла: https://www.youtube.com/playlist?list=PLovWAjYWJLZcddl17jjCr4cCnTNOlWK8_

Книги, упоминаемые в беседе:
1. Вишняцкий Л.Б. Человек в лабиринте эволюции
2. Вишняцкий Л.Б. Неандертальцы: история несостоявшегося человечества
3. Дробышевский С.В. Достающее звено
4. Прозоров А.Д. серия «Быль каменного века»
5. Жозеф Рони-старший, Борьба за огонь

Фестиваль «Цифровая история» в Москве 17-18 сентября: https://usnd.to/0YBq

Экскурсии экспертов «Цифровой истории»: https://vk.com/egortrip

Книжный магазин «Цифровая история»: https://digital-history.ru/

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=bijU8XUXeao
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru