В ответ на обвинения со стороны Трампа, что шайка Байдена украла выборы 2020-го года, теперь уже окружение Трампа обвиняют во взломе машин для голосования на выборах 2020-го года. А ведь нам когда-то рассказывали "демократическую систему американских выборов"…Публикация Washington Post проливает свет на многочисленные взломы машин для голосования и программного обеспечения в штатах Мичиган, Джорджия и Невада юристами Трампа после выборов 2020 года. В этих штатах Байден победил с небольшим перевесом.Ссылаясь на судебные документы и имейлы, газета подтвердила, чтоВ этом Пауэлл помогали теперешний кандидат от республиканцев на должность генпрокурора штата Мичиган Мэтью ДеПерно, который находится под уголовным следствием по обвинению в заговоре с целью незаконного доступа и взлома машин для голосования в штатеМичиган.15 августа Washington Post сообщила, что Пауэлл наняла группу компьютерных экспертов компании SullivanStrickler из Атланты, чтобы скопировать данные машин для голосования, к которым юристы Трампа получили доступ в штатах Мичиган и Джорджия, чтобы «подтвердить», что выборы были украдены у Трампа.Как пишет газета, ее сотрудники видели документы, показывающие, что Пауэлл приказала скопировать данные машин для голосования в округе Антрим (щтат Мичиган), в начале ноября 2020 года. Юрист Трампа на выборах Джессе Биннол приказал скопировать данные с машин для голосования в округе Кларк (штат Невада) в конце ноября 2020.7 января 2021 года, менее чем 18 часов после того, как Капитолий США был очищен от толпы сторонников Трампа, другая группа, по приказу связанных с Трампом юристов, копировала данные с машин для голосования в SullivanStrickler.После получения данных о выборах, группа загрузила их на частный сервер, к которому имели доступ подручные Трампа, правые деятели и республиканские политики до и после 6 января 2021 года.Некоторые из этих данных, которые подтверждают, что не было никакого постороннего вмешательства в выборы 2020 – ни со стороны китайской компартии, ни спутников-шпионов итальянской армии, ни кого-то еще, кого обвиняют фашисты QAnon и республиканские законодатели – попали в руки союзников Трампа.Главный исполнительный директор фирмы My Pillow – ведущий фашистский пропагандист и отрицатель победы Байдена – показал некоторые из файлов, скопированных с жестких дисков Dominion Voting Systems на своем «Кибер симпозиуме» в прошлом году.Другой ярый фанат «украденных выборов», получивший доступ к скопированным данным, согласно публикации в газете – подкастер Джо Олтманн.Олтманн привлек слушателей своими проклятиями ограниченных закрытий во время ковида, начиная с весны 2020 года. Однако он и его политический комитет FEC (Вера, образование и коммерция) United стали широко известны среди республиканцев шесть дней спустя после выборов 2020 года, когда он заявил в своем подкасте, без всяких доказательств , что слышал, как «В иске о клевете, поданном в декабре 2020 года Кумер утверждает, что потерял работу и доброе имя из-за лжи, которую распространяли ответчики – Олтманн, FEC United, One America News Network, The Gateway Pundit и юристы компании за переизбрание Трампа – Сидни Пауэлл и Руди Джулиани.В мае этого года судья в штате Колорадо Мэри Авери Мозес отвергла требование ответчиков отклонить иск Кумера, написав: «Существуют на первый взгляд достоверные доказательства, доходящие до уровня обычных ясных и убедительных доказтельств, что все ответчики публиковали ложные и клеветнические заявления против Кумера с преступным умыслом».Несмотря на отсутствие доказательств своего нелепого утверждения, Олтманн продолжал утверждать, в дни, предшествующие нападению на Капитолий, что Кумер и Voting Systems вмешались в выборы, чтобы украсть их у Трампа.Олтманн был в Вашингтоне 5 и 6 января 2021года. 5 января он выступал на митинге крайне правых сторонников Трампа, повторяя свою ложь, что выборы были украдены. 6 января, когда Капитолий был в осаде, Олтманн и Мэтью ДеПерно встречались в госдепартаменте с Робертом Дестро – тогда заместителем госсекретаря.Дестро не объяснил публично, почему встречался с отрицателями победы Байдена 6 января.В статьях о скопированных данных о выборах, газета отмечает, что компьютерной фирме платили каждый раз, когда она копировала эти данные, юристы, связанные с Пауэлл или предвыборной кампанией Трампа. Из документов, предъявленных репортерам, видно, что связанные с Трампом юристы просили SullivanStrickler скопировать данные из штатов Невада, Джорджия и Мичиган.Имейлы, показывающие связи юристов Трампа и SullivanStrickler, были получены в результате судебного запроса – части иска, поданного в штате Джорджия в этом году. Хотя SullivanStrickler после судебного предписания в двух округах позволили проверить машины для голосования, ни один суд не позволял копировать и распространять данные среди союзников Трампа.Временный заместитель госсекретаря штата Джорджия (госсекретари штатов отвечают за выборы -пер.) республиканец Габриэль Стерлинг сказал газете: «Мы не потерпим в Джорджии своеволия среди чиновников, отвечающих за выборы. Уже до этого разоблачения, госдепартамент Джорджии и избирательная комиссия штата связались с компетентными органами, включая правоохранительные органы, для помощи в расследовании обвинений в незаконном доступе в округи Кофи. Расследование продолжается, и нарушители закона будут осуждены.»В интервью CNNДействия юристов-республиканцев для получения доступа к машинам для голосования в нескольких штатах доказывает, что попытка путча Трампа была куда шире, чем только нападение на Капитолий. Это был широкий план, включающий разные методы, все направленные на отмену результатов выборов 2020 года.Примечательно, что сторонница QAnon Сидни Пауэлл возглавила взлом машин для голосования и копирование данных. На встрече 18 декабря 2020 года в Белом доме, Трамп рассматривал план, и, по некоторым свидетельствам, на короткое время назначил Пауэлл «специальным советником» для проведения расследования «украденных выборов». Помогать Пауэлл в этом должен был другой ее клиент, такой же фашист QAnon – генерал-лейтенант Майкл Флинн. В то время Флинн призывал публично на Newsmax провести «перевыборы» под дулами оружия армии США.Специальный комитет Палаты представителей по событиям 6 января пытается изобразить путч Трампа как дело рук только бывшего президента и нескольких «психов» в Республиканской партии. Когда комитет упоминает Пауэлл, то обычно в числе «психов».Однако, Пауэлл не получила бы аудиенцию у Трампа, например, если бы у нее не было сильной поддержки в Республиканской партии, например от Вирджинии «Джинни» Томас, жеыа судьи Верховного суда Кларенса Томаса.Из текстов СМС, полученных комитетом от бывшего главы администрации президента Марка Мидоуза, видно, что Томас послала как минимум 29 сообщений прямо Мидоузу после выборов в ноябре 2020 года. Кроме повторения теории заговора крайне правых QAnon, она также призвала его сделать Сидни Пауэлл «звездой и лицом» группы юристов Трампа.13 ноября Томас написала Мидоузу: «Сидни Пауэлл …сумеет сделать, чтобы подмога успела и спасла Америку». Через 6 дней Томас пишет ему:(с) Джейкоб Кросс https://www.wsws.org/en/articles/2022/08/24/ajjt-a24.html – оригинал на английскомКак не трудно догадаться, это все к ближайшим выборам Конгресс.Стоит также отметить, что вчера пресс-секретарь Белого Дома родила новое определение фашизма. По мнению шайки Байдена, фашистами являются те, кто выступают против либерального порядка и ЛГБТ.