Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.

✈️ В результате ударов ВКС России высокоточным оружием по пункту управления воздушного командования «Восток» в районе Днепропетровска, а также складу ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 60-й пехотной бригады в районе Нововоронцовки Херсонской области ликвидировано до 70 националистов и 14 единиц специальной автомобильной техники.

Высокоточным оружием наземного базирования в районе населенного пункта Марганец Днепропетровской области поражены: пункт временной дислокации и склад боеприпасов 108-й бригады территориальной обороны, а также полевые лагеря нацистских формирований «Айдар» и «Азов». Уничтожено более 100 боевиков, 20 единиц военной техники и свыше трёх тысяч реактивных снарядов для систем залпового огня.

Сосредоточенными огневыми ударами по боевым позициям 53-й механизированной бригады и националистического формирования «Кракен» в районе населенного пункта Артёмовск Донецкой Народной Республики уничтожено более 30-ти и ранено свыше 50-ти националистов.

◽️ ВКС России за сутки сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Червоный Яр Запорожской области и Курдюмовка Донецкой Народной Республики.

Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены девять пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Константиновка, Артёмовск, Райгородок, Славянск и Никольское в Донецкой Народной Республики, Камышеваха и Веселянка в Запорожской области, Николаев и Партизанское в Николаевской области, а также 52 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 142-х районах. Кроме того, уничтожены шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Водянское, Краматорск, Доброволье и Звановка в Донецкой Народной Республики, а также Александровка Харьковской области и Белоусово Херсонской области.

Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Степное, Ивановка Донецкой Народной Республики, Коновалово Запорожской области, а также Максим Горький и Новая Каховка в Херсонской области. Кроме того, перехвачены три украинские баллистические ракеты «Точка-У» и 21 снаряд реактивных систем залпового огня «Ольха» и «HIMARS», производства США, в районе Новой Каховки Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 276 самолетов, 148 вертолетов, 1832 беспилотных летательных аппарата, 370 зенитных ракетных комплексов, 4408 танков и других боевых бронированных машин, 822 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3354 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 5126 единиц специальной военной автомобильной техники.

Киевский режим продолжает провокации в целях создания техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции.

◽️ 28 августа для нанесения удара по территории атомной электростанции украинскими войсками был применён беспилотный летательный аппарат. Огнём из стрелкового оружия украинский ударный беспилотник удалось сбить во время приближения к зданию специального корпуса №1, в котором хранится ядерное топливо американского производства и твёрдые радиоактивные отходы. Сбитый российскими военнослужащими дрон упал на крышу специального корпуса № 1. Серьезных разрушений и пострадавших удалось избежать.

◽️ Не прекращаются обстрелы украинскими войсками расположенного рядом с атомной станцией города Энергодар.

◽️ За прошедшие сутки украинская артиллерия выпустила восемь крупнокалиберных снарядов по жилым кварталам города. Среди мирных жителей есть раненные. Два снаряда разорвались в непосредственной близости от периметра атомной станции. Обстрелы жителей города Энергодар велись с огневых позиций ВСУ в районах населенных пунктов Никополь и Марганец в Днепропетровской области, на противоположном берегу Каховского водохранилища.

В ходе контрбатарейной борьбы огневые средства противника на данных позициях были подавлены. Штатный технический персонал Запорожской атомной электростанции продолжает контролировать её техническое состояние и бесперебойную работу. Радиационная обстановка остаётся в норме.