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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (28.08.2022 г.)

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Ударами высокоточного оружия ВКС России уничтожены пункты временной дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в населенном пункте Славянск Донецкой Народной Республики. Ликвидировано до 150-ти националистов и 10 единиц автомобильной и бронетанковой техники.

◽️ В результате наступательных действий союзных войск на Донецком направлении потери 204-го батальона 241-й бригады территориальной обороны в населенном пункте Артёмовск превысили 60 процентов личного состава. Командование оперативно-тактической группы «Лиман» вывело подразделения бригады из района боевых действий в Киев для доукомплектования.

В результате высокоточного удара в районе Славянска Донецкой Народной Республики уничтожено более 100 националистов, проходивших обучение в центре подготовки резерва ВСУ.

Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, на которых осуществляется производство и ремонт вооружения.

Высокоточным оружием ВКС России в городе Запорожье на территории завода «Мотор Сич» поражены производственные цеха, в которых осуществлялся ремонт вертолётов воздушных сил Украины.

◽️ Кроме того, за сутки поражены три пункта управления ВСУ, в том числе 54-й механизированной бригады ВСУ в районе Курахово Донецкой Народной Республики, а также 42 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника ВСУ в 139-ти районах.

В районе города Никополь Днепропетровской области уничтожено нефтехранилище, с которого осуществлялось снабжение топливом подразделений ВСУ на Донбассе.

Также уничтожены восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Северск, Краматорск, Улаклы Донецкой Народной Республики, Травневое Харьковской области, Кавказ Николаевской области и Марганец Днепропетровской области.

Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Старомайорское, Докучаевск, Комсомольский, Максимовка Донецкой Народной Республики, Семеновка Харьковской области и Белая Криница Херсонской области.

◽️ Перехвачено 28 снарядов реактивных систем залпового огня «Ольха» и «HIMARS» в районах населенных пунктов Ольгинка, Новотроицкое Донецкой Народной Республики, Чернобаевка Херсонской области, Антоновского и Дарьевского мостов, а также над Каховской ГЭС.

◽️ Кроме того, в районе Новая Каховка Херсонской области в воздухе сбита одна баллистическая ракета «Точка-У».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 274 самолета, 148 вертолетов, 1826 беспилотных летательных аппаратов, 370 зенитных ракетных комплексов, 4400 танков и других боевых бронированных машин, 822 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3349 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5095 единиц специальной военной автомобильной техники. 

Киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной ядерной катастрофы на Запорожской атомной электростанции.  За прошедшие сутки зафиксировано два обстрела артиллерийскими подразделениями ВСУ территории атомной станции. 

◽️ Всего было выпущено девять снарядов, три из которых упали в районе спецкорпуса № 2, в котором хранится новое ядерное топливо фирмы «ТВЭЛ» и твёрдые радиоактивные отходы.

◽️ В результате попадания снарядов на территорию АЭС произошло поражение осколками линии трубопроводов. В результате второго обстрела один снаряд упал в районе 6-го энергоблока, а пять других – напротив шестой блочной насосной станции, обеспечивающей охлаждение данного реактора.

◽️ Обстрел украинской артиллерией атомной станции вёлся из района населенного пункта Марьевка Днепропетровской области.

◽️ В ходе контрбатарейной борьбы подразделения ВСУ, обстреливавшие АЭС, были подавлены ответным огнём. В настоящее время штатным техническим персоналом осуществляется контроль технического состояния атомной станции и обеспечение ее функционирования. Радиационная обстановка в районе атомной электростанции остаётся в норме.

Источник: https://t.me/mod_russia/19218
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