Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.



◽️ В результате успешных действий союзных войск на Харьковском направлении в районах населенных пунктов Вернополье и Краснополье потери 30-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ составили более двухсот военнослужащих.



В районе населённого пункта Лозовое Херсонской области нанесено поражение подразделениям 46-й аэромобильной бригады ВСУ, предпринявших очередную попытку скрытно форсировать реку Ингулец. Потери противника составили более ста тридцати боевиков и 10 единиц военной техники.



В результате ударов оперативно-тактической авиации ВКС России по боевым позициям подразделений 107-го батальона 63-й механизированной бригады ВСУ в районе Квитневое Николаевской области уничтожено более 40 процентов личного состава данного подразделения.



В районе населенного пункта Дергачи Харьковской области в результате ударов высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации 14-й механизированной бригады ВСУ уничтожено до 100 националистов, три боевые машины РСЗО «Град», а также более 10 единиц автомобильной и бронетанковой техники.



Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.

За сутки поражены семь пунктов управления ВСУ, в том числе: 102-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Червоное Запорожской области, националистического формирования «Кракен» в районе Харькова, а также 37 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 142-х районах.



Уничтожено шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населённых пунктов Северск, Соледар, Кодема Донецкой Народной Республики, Червоный Яр Николаевской области и Нововоронцовка Херсонской области.



Высокоточным оружием наземного базирования в районе населенного пункта Преображенка Днепропетровской области уничтожен крупный склад боеприпасов 44-й артиллерийской бригады ВСУ с ракетами к реактивным системам залпового огня «HIMARS» производства США и снарядами к американским гаубицам M777.



В рамках контрбатарейной борьбы подавлено: четыре взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах населенных пунктов Парасковиевка, Адамовка, Звановка Донецкой Народной Республики, Бармашово Николаевской области и три взвода самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» в районах населенных пунктов Константиновка, Приволье Донецкой Народной Республики и Висунск Николаевской области.

◽️ Также в районах населенных пунктов Орехово, Весёлое и Николаевка Донецкой Народной Республики подавлены на огневых позициях три взвода гаубиц «Гиацинт-Б».



◽️ ВКС России в районе населенного пункта Малиновка Донецкой Народной Республики сбит самолет Миг-29 воздушных сил Украины. Кроме того, в районе Григоровка уничтожена самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1».



◽️ Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новогригоровка Донецкой Народной Республики, Андреевка, Глинское, Бабенково, Худоярово, Борщовка Харьковской области и Бердянск Запорожской области.

◽️ Кроме того, перехвачены: баллистическая ракета «Точка-У» в районе Чернобаевки, а также 18 снарядов реактивной системы залпового огня «HIMARS» производства США, в районах населенных пунктов Надднепрянское, Александровка, Солнечное, Схидное Херсонской области, а также в районе Антоновского Моста.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 274 самолета, 148 вертолетов, 1820 беспилотных летательных аппаратов, 370 зенитных ракетных комплексов, 4397 танков и других боевых бронированных машин, 822 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3348 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5084 единицы специальной военной автомобильной техники.

⚠️ Киевский режим продолжает акции «ядерного терроризма» на Запорожской атомной электростанции.

◽️ За прошедшие сутки артиллерийскими подразделениями ВСУ территория станции обстреляна трижды.

Всего было выпущено 17 снарядов, четыре из которых попали по крыше спецкорпуса № 1, где хранятся 168 сборок с американским ядерным топливом фирмы «ВестингХаус».

◽️ Ещё десять снарядов разорвались в 30 метрах от сухого хранилища отработанного ядерного топлива и три – разорвались в районе спецкорпуса № 2, в котором находится узел хранения свежего ядерного топлива фирмы «ТВЭЛ» и хранилище твердых радиоактивных отходов.

◽️ Обстрел украинской артиллерией атомной станции осуществлялся из района населенного пункта Марганец Днепропетровской области. В ходе контрбатарейной борьбы в данном районе выявлена и уничтожена американская гаубица М777.

◽️ Радиационная обстановка на Запорожской АЭС остаётся в норме. Контроль технического состояния атомной станции и обеспечение её функционирования выполняется штатным техническим персоналом.

◽️ Российским специализированным воинским формированием осуществляется охрана внешнего периметра станции. Тяжелых вооружений в районе атомной станции нет.