Главная » Образование

Освобождение учителей

5 0


Освобождение учителей

С 1 сентября учителей освободят от заполнения лишних документов. Об этом заявил спикер Госдумы России Вячеслав Володин.
Володин: с 1 сентября учителей освободят от заполнения лишних документов
«С 1 сентября учителей освободят от заполнения лишних документов. Важно, чтобы преподаватели могли посвящать обучению наших детей больше времени, а не тратили его на бумажную волокиту», — написал он в Telegram.
По словам Володина, в России введут чёткий перечень обязательных для заполнения документов.

«Все остальные бумаги преподаватели смогут не заполнять. Таким образом, у учителей будет больше времени для непосредственной работы с учениками», — подчеркнул он.
Ранее заместитель исполнительного директора Национального союза производителей школьной и форменной одежды («Союзформа») Владимир Богомолов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с ценами на школьную форму.

https://russian.rt.com/russia/news/1041808-volodin-zakony-gosduma – цинк

Это конечно хорошо. Но почему только учителей?

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7825663.html
Метки: бюрократия, володин, образование, Россия, школа
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Отечественная интеллигенция и фильм Сергея Мокрицкого «Я – учитель»: история и современность. (К 75-й годовщине нападения Германии на СССР)
От сердца к сердцу. Беседы Учителя (4-7)
"МЫ ОТДАДИМ"... Сколько россияне задолжали друзьям-олигархам Путина, освобожденным от налогов?
Наставник. Пастырь. Учитель. Грешник. Обратившийся. Последователь. Ученик. Поклонник. Ученичество. (Это не религия и не философия)
3 марта – День освобождения Ржева от немецко-фашистских захватчиков

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru