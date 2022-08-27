Метафизическое краеведение Крыма — от атлантов до двуглавого орла
Что скрыл восемь тысяч лет назад под стометровой толщей воды черноморский потоп. Как связана затонувшая праиндоевропейская цивилизация, давшая начало цивилизациям Запада и Востока с Домом Романовых и двуглавым орлом Российской империи. В гостях у Дмитрия Перетолчина Татьяна Михайловна Фадеева — кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН, автор серии книг о Крыме.
Полная версия (53 мин.) без цензуры:
https://nday.club/v/5v0jjr-dtv
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