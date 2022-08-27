Главная » Видео, История, Мировоззрение

Метафизическое краеведение Крыма — от атлантов до двуглавого орла

7 0

Что скрыл восемь тысяч лет назад под стометровой толщей воды черноморский потоп. Как связана затонувшая праиндоевропейская цивилизация, давшая начало цивилизациям Запада и Востока с Домом Романовых и двуглавым орлом Российской империи. В гостях у Дмитрия Перетолчина Татьяна Михайловна Фадеева — кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН, автор серии книг о Крыме.

Полная версия (53 мин.) без цензуры:
https://nday.club/v/5v0jjr-dtv

Приобрести билеты на онлайн-трансляцию конференции “Сверхновая Россия. Какая ты будешь?” https://iframeab-pre6530.intickets.ru/event/12639698/

Канал ДЕНЬ на других платформах

Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/
Вконтакте https://vk.com/dentvru
Яндекс.Дзен https://zen.yandex.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297
Телеграм газеты “Завтра” https://t.me/gazeta_zavtra
Книжный магазин “День” https://den-magazin.ru

Поддержать канал “День”
4276 3801 5875 8230 Андрей Александрович П.

#ДеньТВ
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=bwdyKmADZ6s
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
В.В. Путин рассекретил архивы Тартарии [Прошлое Руси]
Земное существо умнее человека.
Знак преддверия Дня Сварога или новое «секретное оружие русских»
Дыра в земле, Гватемала
Чудинов В.А. - Язык Титанов

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru