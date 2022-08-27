Игорь Сдвижков. Сражение за Воронеж. Часть 4. 6 июля 1942. Прорыв 24 танковой дивизии в Воронеж
Игорь Сдвижков. Сражение за Воронеж. Часть 4. 6 июля 1942г. Прорыв частей 24-й немецкой танковой дивизии в город и на левый берег реки Воронеж.
- Общая ситуация на утро 6 июля.
- Какие задачи стояли перед 24-й немецкой танковой дивизией на 6 июля?
- Как и где произошёл прорыв на левый берег реки Воронеж?
- При каких обстоятельства был подорван Чернавский мост?
- До какого рубежа прорвались части 24-й немецкой танковой дивизии 6 июля?
- Что предприняли командиры 40-й армии, 18-го танкового корпуса и 180-й танковой бригады?
- Итоги дня 6 июля 1942 года.
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Часть 1. Создание плацдарма у Малышево 4 июля 1942 года:
https://youtu.be/GDLPylie4mY
Часть 2. 5 июля 1942 года Великая Германия прорывается к городу:
https://youtu.be/etKvVNcH56Y
Часть 3. Бои 6 июля 1942 года. Прорыв передового отряда дивизии Великая Германия к больнице:
https://youtu.be/yCgS_woT4Tg
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