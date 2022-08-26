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Игры и санкции. Меньше покупать – больше пиратить

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Игры и санкции. Меньше покупать – больше пиратить

Большинство российских геймеров (55%) стали реже покупать компьютерные игры с февраля 2022 года. Результаты исследования есть в распоряжении RT.  Отмечается, что основной причиной, которая привела к сокращению количества покупок среди геймеров, стали высокие цены на игры — так ответили 34% опрошенных. При этом, как рассказали специалисты, ещё столько же участников опроса начали скачивать их с торрент-трекеров.

В то же время 15% респондентов отказались от покупок из-за отношения разработчиков и издателей к российским игрокам, 7% россиян пожаловались на низкое качество новых игр, а 10% — не хотят искать обходные пути для совершения покупки, говорится в результатах опроса.

Как пояснили аналитики рекламного программатика Platforma, пользователи, которые продолжают делать покупки, с февраля столкнулись с новыми для себя проблемами.

Так, четверть игроков были вынуждены создавать новый аккаунт, зарегистрированный в другой стране, а 23% пришлось заводить иностранные онлайн-кошельки.

Кроме того, 20% испытывают неудобства при конвертации рублей в зарубежную валюту, а 15% поменяли регион в цифровых сервисах покупки видеоигр.

Тем не менее возникшие сложности не привели к сокращению трат россиян на видеоигры, наоборот — за последние полгода эти расходы увеличились, выяснили специалисты.

Доля геймеров, тратящих на покупки 5—10 тыс. рублей, выросла за последние полгода: 32% респондентов против 23% до февраля.

В остальном распределение пользователей по тратам на игры менялось незначительно, заявили в компании.

По сравнению с прошлым годом ежемесячное количество пользователей, посещающих игровые онлайн-ресурсы, выросло на 32%.

Наибольший прирост показали Омская (+24%), Томская (+23%), Кемеровская (+19%) области.

В опросе принял участие 1231 респондент в возрасте от 18 лет.

https://russian.rt.com/russia/news/1041129-igra-pokupka-geimer – цинк

Торрент-трекеры сейчас переживают очередной расцвет в связи с санкциями, которые фактически мотивируют граждан, которые раньше покупали лицензионные копии игр снова качать их с торрентов, так как далеко не все хотят заморачиваться с созданием сторонних онлайн-кошельков в других странах и переплачивать за конвертацию через тот же Казахстаан (схема с тенге для покупок в Стим по-прежнему работает).

Ну и общее падение качества крупных релизов также играет роль в нежелании граждан платить по 70-80 долларов за игры, большую часть которых можно скачать бесплатно на торрентах (за исключением онлайн-шутеров и продуктов с еще не взломанной защитой DENUVO).

Также отметил бы, что для современных топовых видеокарт практически нет сопоставимых игр, как для 30-й, так и для предстоящей 40-й серии. Мощности избыточные, а тренд на дорогие высокотехнологичные игры сейчас явно не в чести. Последние выставки показали достаточно примечательную творческую стагнацию игровой индустрии как с точки зрения идей, так и с точки зрения технологичности.

Один плюс – заваливание пирамиды майнинга привело к серьезному удешевлению комплектующих для ПК (3090TI с 250-300 тыс. рублей сейчас упали до 140-150 тыс, и это даже не рассматривая вторичный рынок), причем ожидается дальнейшее падение до конца года.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7824038.html
Метки: игры, общество, пиратство, Россия, санкции, экономика
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