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Период изобилия закончился

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Период изобилия закончился

«Период изобилия закончился. Мы переживаем большие потрясения… Нам придется столкнуться с экономическими последствиями. Речь идет о продуктах и технологиях, которые казались нам всегда доступными.
В случае с последствиями украинского кризиса речь идет о последствиях борьбы за свободу, которая имеет свою цену, которая может потребовать жертв» (с) Макрон

* * *

"Мне трудно представить себе, какая может быть “личная свобода” у безработного, который ходит голодным и не находит применения своего труда. Настоящая свобода имеется только там, где уничтожена эксплуатация, где нет угнетения одних людей другими, где нет безработицы и нищенства, где человек не дрожит за то, что завтра может потерять работу, жилище, хлеб. (с) Сталин

Несколько наблюдений:

1. Период изобилия в Европе резко начал заканчиваться после введения санкций против России и окончания халявы с  дешевыми российскими энергоносителями. Как оказались "3% от мировой экономики" способы лишить изобилия наиболее зажиточный регион мира. Что-то не так было с этими подсчетами.

2. Фактически, европейские вожди сами ускоряют коллапс "периода изобилия" и обнищание собственного население. Сразу вслед за тем, как отменили "Общество всеобщего благосостояния" и "мультикультурную Европу". Шаблоны трещат. Некоторые даже недоуменно вопрошают "Вы понимаете, что вы делаете?", но водитель уже утопил педаль газа (ирония) в пол.

3. В сухом остатке, европейский обыватель должен обеднеть ради поддержки неонацистского режима на Украине. Лидеры ЕС прямым текстом говорят, что европейцы должны терпеть ради украинских нацистов. Редкие исключения вроде правого (!) Орбана и сербских братушек лишь подтверждают правило.

4. Такая постановка вопроса со стороны стран ЕС фактически делает бессмысленным любые предметные переговоры с ними на среднесрочную перспективу. Что-то может измениться лишь тогда, когда последствия "окончания периода изобилия" возымеют электоральные и социально-экономические последствия. На текущем же этапе, евроатлантичекий истеблишмент очевидно намерен списывать все нарастащие проблемы на Россию, точно также, как недавно списывал все проблемы на коронавирус. Но как и в случае с коронавирусом, кормить нищающее население байками про российские происки долго не получится. Недавно уже проверяли в США с "путинским налогом на бензин".

5. РФ в текущих реалиях также следует обратить внимание на тезис товарища Сталина, так как при длительном противоборстве с фашизирующемся Западом, удержание социально-экономической обстановки в тылу и купирования процессов ведущих к обнищанию населения, является не менее важной задачей, нежели продвижение на Харьков или Николаев.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7820613.html
Метки: Европа, ес, капитализм, макрон, Россия, сталин, Украина, Франция, холодная война
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