Главная » Невероятное в мире, Политика, Экономика

Газовая принципиальность Болгарии

13 0

После того как оппозиция низвергла через вотум недоверия правительство "канадского болгарина" Петкова (который обвинил в своем падении российского посла и Россию в целом), болгарская оппозиция продолжает искать возможности для возобновления переговоров с Россией о поставках газа в Болгарию.
Болгария одной из первых отказалась покупать газ за рубли через "Газпромбанк". И ее оперативно отключили.

При этом большинство стран ЕС выбрали путь сотрудничества с администрацией, делая вид, что платят за газ в евро, хотя им пришлось по требованию открыть рублевые счета в "Газпромбанке".
Соответственно, они сейчас с газом, а те кто отказался – сидят без газа и вынуждены его покупать на спотовом рынке по "демократическим" ценам.

Теперь же Болгария хочет присоединиться к этой схеме, что осложняется для Болгарии не только предшествующим отказом, но и действиями Болгарии по поставкам оружия на Украину и высылкой российских дипломатов шайкой Петкова.

В текущих условиях, сделать вид, что "это несущественно, давайте мы просто будет покупать, как и остальные у вас газ за рубли" уже не получится. Россия наверняка захочет получить за свое согласие что-то еще. Болгары это понимают, поэтому уже сейчас заявляют, что "переговоры будут нелегкими". Ну а что делать – зима близко, а газ уже сейчас начинает пробивать отметку в 2900-3000 долларов за 1000 кубометров.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7817475.html
Метки: балканы, Болгария, газ, газпром, Россия, экономика, юмор
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Газовая принципиальность
Реальные интересы США, России и ЕС на европейском газовом рынке
Российско-турецкий «энергетический разворот»: Европа и США делают ответный ход
Новости Украины и Новороссии 04 января 2019

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru