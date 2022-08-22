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Гибель в огне вселенской брани

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Гибель в огне вселенской брани

Черное облако вырвалось из преисподней и поглотило нашу Дашу, Дашеньку Дугину – светлое, тонкое, чудное явление русской семьи и русской культуры.

В ней были прелесть, чистота Наташи Ростовой, нравственная твердость тургеневских девушек, она воплощала в себе и женский образ из русских сказок, и современность… Тургеневская девушка – политолог-философ – подружившаяся в европейских университетах со многими интеллектуалами, талантливый журналист и блогер, смелый борец, готовый стать воином – это ли не воплощение подлинного движения вперед без потери преемственных ценностей, без утраты смыслообразующего ядра личной и национальной жизни. Вот подлинный   прогресс, а не та его западная версия с гибельным всесмешением греха и добродетели, красоты и уродства, правды и лжи, добра и зла…

Дашина гибель в огне вселенской брани доказывает правоту нашего консервативного суждения, не раз выражаемого ярко отцом Даши – Александром Дугиным. Это война между цивилизациями.

Не побоюсь сказать: идет вселенская битва Архангела Михаила с сатаной за будущее человечества. Вселенская битва, изображенная на полотнах великих европейцев, когда они ещё были христианами и неравнодушными к грани между добром и злом…

Надо низко поклониться Александру Дугину и его соратнице жене Наталии Мелентьевой – убитым горем родителям Даши, они воспитали чудную девочку, и это показывает, что жизнь семьи соответствует их публичным взглядам.

Неслучайно удар, отвратительный по своему безбожию и трусливой подлости, нанесен по этой семье. Александр Дугин – один из самых неординарных, ярких мыслителей современной России, известный за рубежом, признанный идеолог русского выстаивания в эпоху торжества невежества и пошлости, самонадеянной посредственности, в эпоху торжества плоти над духом. Именно Дугин всегда поднимал сознание до панорамного угла зрения и давал романтичную и поэтому увлекающую именно русскую душу, чуждую практицизма, перспективой служения и русской истории, и будущему Человека и Нации во всемирной истории.

Такие вдохновляющие идеи для вражьей черной стаи были опаснее, чем грубые вопли и призывы убивать. Враг, черпающий силы из преисподней, наносит удар по интеллекту, интеллигентности, умению облекать беспощадные оценки в чеканную форму.

Демоны хотят сломить дух, душу, волю, разбив сердце горем, но это им недостижимо. Вся история русского человека и русского народа демонстрирует невиданное твердение воли как раз при давлении на нее. Лучше в гробу, чем быть рабу – Боле гроб ньего роб – говорят наши братья-сербы, усыпавшие посольство России в Белграде цветами в память о Даше Дугиной.

Мы скорбим и плачем по Даше, и сердце мое сжимается от горя и сопереживания родителям – ведь мы хорошо знакомы и столько раз беседовали, столько раз вся моя семья встречала Дашу на разных собраниях единомышленников и обменивалась с ней мнениями и суждениями, всегда оставаясь под впечатлением полного отсутствия у этой 29-летней умницы спеси и нарциссизма, который так уничтожает часто даже очевидные достоинства. Никогда не забудем Дашину чудную, излучающую доброту улыбку…

Господь да пошлёт Александру Дугину и Наталии Мелентьевой силы справиться со страшным горем и да сотворит ей вечную память…

 

Наталия и Екатерина Нарочницкие, Алексей Коваленко-Нарочницкий

Источник: http://stoletie.ru/obschestvo/gibel_v_ogne_vselenskoj_brani_614.htm
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