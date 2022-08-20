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Против ВС РФ в Запорожской области был применен ботулотоксин типа “В”

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Из нового заявления Минобороны РФ, где было заявлено о применении ОМП в Запорожской области.

Российские военные, выполнявшие задачи в Запорожской области, доставлены в госпиталь с признаками сильного отравления;

Режим Зеленского санкционировал теракты с применением химических отравляющих веществ против российских военных;

Против ВС РФ в Запорожской области был применен ботулотоксин типа "В";

Российские военные медики подтвердили наличие яда искусственного происхождения в организме госпитализированных военнослужащих;

Россия направит в ОЗХО доказательства химического терроризма киевского режима;

Проводится дополнительное расследование отравления боевыми отравляющими веществами главы ВГА Херсонской области Сальдо.

PS. Отсутствие жестких реакций на пересечение одних красных линий резонно приводит к нарушению других.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7812339.html
Метки: военные преступления, война на украине, вс рф, мо рф, омп, Украина, химическое оружие
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