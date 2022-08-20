Главная » Видео, История, Творчество

Деревенские каникулы. Короткометражная теленовелла (1969)

56 0

Деревенские каникулы. Эта короткометражная теленовелла о первой влюбленности вышла на экраны почти 50 лет назад.
Представьте себе красивая природа, лес, купание лошадей в реке, беззаботная прекрасная пора юности. В деревню к бабушке погостить на каникулы приезжает из Москвы внучка Таня. Здесь она знакомится с местным пареньком Лешкой, который учит ее ездить на лошади и знакомит с местными окрестностями. Между ребятами возникает первая юношеская влюбленность…

#ХудожественныйФильм
Беларусьфильм по заказу Гостелерадио СССР 1969
Автор сценария – Вячеслав Жариков
Режиссер – Вячеслав Жариков
Оператор – Борис Олифер
Композитор – Рафаил Хозак
Актер – Витя Махонин (Лешка)
Актер – Ирина Юревич (Тана)
Актер – Владимир Дорофеев (Дед Прохор)
Актер – Семен Морозов (Петька, шофёр)
Актер – Александра Зимина (Дарья Ивановна)

#ДеревенскиеКаникулы #ЗолотаяКоллекция #гостелерадиофонд

▶Подписаться на канал “Советское телевидение”: https://goo.gl/qw3iEK

Наши группы в соцсетях:
Яндекс. Дзен – https://zen.yandex.ru/fond
Telegram – https://t.me/gosteleradiofond
OK – https://ok.ru/gosteleradiofond

Приложение для смартфона “Радио. XX век”
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.gtrf
App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/радио-xx-век/id1336486169
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=JQG64N13k44
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Москвичи, переехавшие жить в деревню
Рожденный в СССР: Детство
Историческим корням Руси - МИЛЛИОНЫ ЛЕТ
Шокирующие фотографии: загрязнение в Китае
Александр Невзоров ставит попа на место

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru