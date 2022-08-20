Деревенские каникулы. Короткометражная теленовелла (1969)
Деревенские каникулы. Эта короткометражная теленовелла о первой влюбленности вышла на экраны почти 50 лет назад.
Представьте себе красивая природа, лес, купание лошадей в реке, беззаботная прекрасная пора юности. В деревню к бабушке погостить на каникулы приезжает из Москвы внучка Таня. Здесь она знакомится с местным пареньком Лешкой, который учит ее ездить на лошади и знакомит с местными окрестностями. Между ребятами возникает первая юношеская влюбленность…
#ХудожественныйФильм
Беларусьфильм по заказу Гостелерадио СССР 1969
Автор сценария – Вячеслав Жариков
Режиссер – Вячеслав Жариков
Оператор – Борис Олифер
Композитор – Рафаил Хозак
Актер – Витя Махонин (Лешка)
Актер – Ирина Юревич (Тана)
Актер – Владимир Дорофеев (Дед Прохор)
Актер – Семен Морозов (Петька, шофёр)
Актер – Александра Зимина (Дарья Ивановна)
#ДеревенскиеКаникулы #ЗолотаяКоллекция #гостелерадиофонд
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