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Зачем китайцам Севморпуть? Константин Сивков

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Константин Сивков рассказывает о мотивах и целях китайской геополитической стратегии.

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#ДеньТВ #Китай #Сивков
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=fvvWUzB_Opk
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