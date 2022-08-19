Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (19.08.2022 г.)
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.
В результате наступательных действий союзных сил в Харьковской области 14 августа 2022 г. были разгромлены подразделения 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Уды. Под натиском российских войск остатки соединения сбежали с удерживаемых позиций и оставили данный населенный пункт. Для пресечения паники и устрашения личного состава ВСУ националисты вооруженного формирования «Кракен» показательно расстреляли 100 военнослужащих 58-й мотопехотной бригады покинувших свои позиции.
Высокоточным оружием ВКС России поражены пункты временной дислокации подразделений националистических формирований «Азов» в районе Николаевка и «Айдар» в районе Соледар Донецкой Народной Республики. Уничтожено свыше 50 националистов, а также 12 единиц военной техники. В районе населенного пункта Дорожнянка Запорожской области высокоточным ударом поражен склад вооружения и военной техники 65-й механизированной бригады. Уничтожено более 15 единиц бронетанковой и автомобильной техники.
В результате сосредоточенного огневого удара по позициям 14-й механизированной бригады в районе населенного пункта Старый Салтов Харьковской области безвозвратные и санитарные потери противника составили более 100 человек.
Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены шесть пунктов управления ВСУ, в том числе 115-й механизированной бригады в районе населенного пункта Артемовск Донецкой Народной Республики, а также живая сила и военная техника ВСУ в 247-ми районах. Уничтожены четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Курахово и Дачное Донецкой Народной Республики, Белая Криница Херсонской области и Залиман Харьковской области, а также гаубица М777 производства США в районе населенного пункта Приморское Запорожской области.
В рамках контрбатарейной борьбы подавлены: два взвода реактивных систем залпового огня «СМЕРЧ» в районах Васюковка Донецкой Народной Республики и Орехов Запорожской области и взвод самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» в районе Дзержинска. Также поражены: два взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах населенных пунктов Маяки и Соледар, два взвода орудий «Гиацинт-Б», а также три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Кодема, Яковлевка, Марьинка Донецкой Народной Республики, Новоалександровка Херсонской области и Доброе Николаевской области.
Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Червоный Шахтер, Малые Проходы, Каменка, Долгенькое, Сухая Каменка, Новоосиново, Крахмальное Харьковской области и Любомировка Николаевской области. Кроме того, перехвачены: баллистическая ракета «Точка-У» в районе населенного пункта Юбилейное, 12 снарядов реактивной системы залпового огня «Хаймарс» в районе Новой Каховки Херсонской области, два снаряда реактивной системы залпового огня в районах населенных пунктов Топольское и Сулиговка Харьковской области, а также две противорадиолокационные ракеты производства США в районе населенных пунктов Алчевск и Стаханов Луганской Народной Республики.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1770 беспилотных летательных аппаратов, 366 зенитных ракетных комплексов, 4347 танков и других боевых бронированных машин, 807 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3315 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4958 единиц специальной военной автомобильной техники.
скоро эрдоган усех помирит и бобла попутно на этом срубит
Мне кажется, что финны не хотят говорить на русском языке.
Эрдоган здесь не поможет. Лишь бы не было войны.
даже не мечтай, война по любому будет
Красивое решение РФ может лишить ВСУ желания целенапрвленно
бить по Запорожской АЭС:
https://rueconomics.ru/23598346-podolyaka_krasivoe_reshenie_rf_navsegda_lishit_vsu_zhelaniya_bit_po_zaporozhskoi_aes
Оно, Руса , единственное. Зачем эксплуатировать реакторы, если станцию обстреливают ? Ну и конфета – если так ведут себя эти гельминты, то остальным гельминтам надо призадуматься о себе.
мост станут обстреливать
И ..?
И путин ответит по киеву(так говорят)
Очень многа “посылов” в будущем времени было с начала СВО. Время покажет, – ОБС или реалии.
Посмотрел ленту комментов за последние 3-е суток – если я бы сюда зашёл первый раз,- то вышел бы сразу и навсегда.
а чё тебе не так?
Это ты на сайте Брахмана призываешь людей к войне ?
Пугаешь людей ее неизбежностью.
Тебе не стыдно это делать ? Ты же девочка.
И с этим пристаешь к жорикам.
https://vk.com/video-72671313_456290571…а шнур может.!
Тому що.