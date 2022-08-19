Опыт советской авиации для потомков. Время. Эфира 15 августа 1980
Опыт советской авиации для потомков. Время. Эфира 15 августа 1980
Репортаж из Музея авиации в подмосковном Монино о самолете “Ил-2″, найденном поисковой группой в Новгородской области, восстановленном и переданном в экспозицию музея. Интервью заслуженного летчика-испытателя СССР В.Коккинаки.
Информационный сюжет программы “Время”. Эфира 15.08.1980 г.
Главная редакция информации, 1980 г.
#гостелерадиофонд #новости #авиация
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