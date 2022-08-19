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ГСМ из дружественной страны

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ГСМ из дружественной страны

1. В министерстве промышленности Исламского Эмирата Афганистана подтвердили, что талибы хотят до конца 2022-го года закупить у России 1 000 000 тонн бензина для внутреннего потребления, при этом Афганистану по факту требуется сейчас 4 000 000 тонн.

2. Также талибы хотят купить у России 1 000 000 тонн дизельного топлива, а также солярки. Талибы заявляют, что планируют закрыть потребности страны за счет поставок ГСМ из дружественных стран. РФ на текущем этапе официально позиционируется талибами как дружественная страна, наряду с Китаем и Пакистаном.

3. Россия пока официально не подтверждала договоренности о поставках бензина и дизельного топлива в Афганистан, но в то же время уже предложила талибам покупать российское зерно. Талибы по этому поводу пока раздумывают. Одна из основных задач талибов на текущем этапе – сокращение площади маковых посевов и увеличение посевов зерновых культур, на чем особенно настаивает Китай. Потому что схема "мы продаем героин, а потом на вырученные деньги закупаем продовольствие", может и выгодна с финансовой точки зрения, но не приближает талибов к вопросу признания на международном уровне – Китай и РФ пока что не спешат давать талибам то, чего те так хотят.

PS. В Афганистане между тем продолжаются праздничные мероприятия по случаю прошлогодней победы над США. В прошлом году США пережили крупнейшее поражение со времен Вьетнамской войны, о чем Талибан не забывает напоминать, педалируя риторику народного сопротивления оккупантам, которое возглавляли боевики Талибана. Разумеется, на практике там все было несколько сложнее, но тотальная победа Талибана позволяет конструировать ему собственную победную мифологию. В США же тема прошлогодней катастрофы в Афганистане будет одной из центральных на ближайших промежуточных выборах в Конгресс, где республиканцы намереваются оттоптаться на теме позорного бегства американских войск при Байдене на фоне "выверенных планов Трампа по уходу с гордо поднятой головой".

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7810015.html
Метки: афганистан, бензин, Китай, средняя азия, талибан, Талибы
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