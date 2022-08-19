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Александр Вампилов. Двадцать минут с ангелом. Радиоспектакль

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Александр Вампилов. Двадцать минут с ангелом. Радиоспектакль

Радиоспектакль по одноименной пьесе. Шофер Анчугин и экспедитор Угаров, находясь в командировке, остались без денег после обильного застолья. Выручил их агроном Хомутов, который, видя их бедственное положение, предложил им сто рублей.

Режиссер Юнников Анатолий

#Радиотеатр

В ролях: От автора – Кулюхин Виктор; Хомутов, агроном – Еремеев Сергей; Анчугин, шофер – Филиппов Роман; Угаров, экспедитор – Сергеев Геннадий; Базильский, скрипач – Смирнов Аркадий; Ступак, инженер – Зарецкий Андрей; Фаина, студентка – Новикова Елена; Васюта, коридорная гостиницы “Тайга” – Буканова Галина

Год производства: 1989 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=S7SuZVcLpbU
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