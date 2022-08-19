Александр Вампилов. Двадцать минут с ангелом. Радиоспектакль
Александр Вампилов. Двадцать минут с ангелом. Радиоспектакль
Радиоспектакль по одноименной пьесе. Шофер Анчугин и экспедитор Угаров, находясь в командировке, остались без денег после обильного застолья. Выручил их агроном Хомутов, который, видя их бедственное положение, предложил им сто рублей.
Режиссер Юнников Анатолий
#Радиотеатр
В ролях: От автора – Кулюхин Виктор; Хомутов, агроном – Еремеев Сергей; Анчугин, шофер – Филиппов Роман; Угаров, экспедитор – Сергеев Геннадий; Базильский, скрипач – Смирнов Аркадий; Ступак, инженер – Зарецкий Андрей; Фаина, студентка – Новикова Елена; Васюта, коридорная гостиницы “Тайга” – Буканова Галина
Год производства: 1989