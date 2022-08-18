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Зима отчаяния

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Зима отчаяния

Каждый четвертый житель Великобритании не сможет оплатить счета за газ и электричество после повышения лимитов по тарифам на электроэнергию в октябре, сообщает The Independent со ссылкой на исследование Citizens Advice.

По данным организации, 13 млн человек по всей Великобритании окажутся в долгах, когда годовые счета за электроэнергию поднимутся до £3 600, что вдвое больше, чем число людей, которые уже не могут оплачивать счета.

Более того, в январе, когда вновь будет повышен лимит, и счета достигнут £4200, число людей, которые не смогут оплачивать электроэнергию, может возрасти до каждого третьего. Это в организации описали как «зиму отчаяния».

«Становится всё более очевидно, что стремительный рост цен поглотит всю помощь, о которой было объявлено до сих пор», — заявила исполнительный директор Клэр Мориарти, призвав к расширению поддержки наиболее уязвимых слоёв населения.

Благотворительные организации просят правительство расширить чрезвычайные выплаты на фоне рекордной за 40 лет инфляции в 10,1%, которая лишь усугубляет и без того тяжёлое положение множества британцев. При этом Лондон обвиняют в том, что там «очень, очень медленно» справляются с кризисом стоимости жизни. Так, член Консервативной партии и председатель совета директоров сети супермаркетов Asda Стюарт Роуз осудил отправившегося в отпуск премьер-министра Бориса Джонсона, который «отдыхает на берегу», пока Великобритания неизбежно движется к рецессии.

Однако, как отмечает The Independent, член кабинета министров Кит Малтхаус отвергает обвинения в бездействии в адрес правительства. «Эта идея о том, что мы все просто сидим, поедая булочки и ковыряясь в носу, не соответствует действительности», —заявил политик, добавив, что решение о том, что делать с растущими счетами на электроэнергию, будет принимать преемник Джонсона.

(с) Адам Форрест

https://russian.rt.com/inotv/2022-08-18/Independent-zima-otchayaniya–kazhdij – цинк
https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/cost-living-energy-bills-debt-b2146776.html – оригинал на английском

Странно, что в статье ни слова о том, что цену на электроэнергию последовательно повышает Путин и это "путинский налог". Не дотягивают до высот риторики администрации Байдена.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7807520.html
Метки: Британия, газ, санкции, холодная война, электроэнергия
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Один комментарий » Оставить комментарий
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    марина два часа назад

      да это все журналисты и блогеры ноют по бедным бритам и немцам–там зимы смешные,особенно в Англии и тем более камины у всех. Выживут гады ,может бомжи подохнут на улицах и всё.Алжирцы,турки -их там по 10 млн ,ато и больше ,если замерзнут быстро опустошат их парки на радость Грете.Надоел этот скулеж -ах цены ,ах как выживут.Выживали полегче и повеселее нас во все войны и покруче этой непонятной СО ,и даже в концлагерях хохлы (папа Ющенко пил кофий).Жалеют хохлов ,их сбережения не сравнить с запасами каких нибудь провинциальных городов РФ -эти всегда были богаты ,т.к наглые,хамы,воровитые ,циничные ,как Сибиряк -оберут и украдут у всех.За что их жиды и выбивают сегодня -мешают грабить.Пусть дерутся десятилетиями -закрыть их в городах и пусть перформатируются…

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