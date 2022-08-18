Новое платье короля
Новый образ боксера Усика, которого в отечественных медиа некоторое время продавала как адекватного украинца православной ориентации, "древнерусского воина", "носителя культурных кодов" и т.д.
Там еще смешное видео с ним,
Многие проблемы на Украине возникали и возникают, в том числе потому, что у операторов процесса достаточно странные представления о подборке кадров для формирования образа "адекватных украинцев". А потом, когда они себя проявляются, возникает чувство испанского стыда сопровождающего многие события как 2014-го, так и 2022-го года.
На спортивных сайтах было заблуждение по поводу Усика. Джошуа называли качком а Усика средневесом. Кто с гиревиками имел дело меня поймет. В любой драке, борьбе гиревик будет иметь преимушество перед любым тяжелотлетом его плотность тела выше.
Второй аспект это цирк Усика, песни костюмы пляски. Усик в театральном плане не украинца играет а арлекина. Арлекин как ни странно образ смерти, недаром у маленьких детей бывает клоунофобия. Хотя Усик так сделал интуитивно это конечно серьезный вызов, и поиск таких путей постоянно в ждут самые дорогие гладиаторы мира.