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Новое платье короля

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Новый образ боксера Усика, которого в отечественных медиа некоторое время продавала как адекватного украинца православной ориентации, "древнерусского воина", "носителя культурных кодов" и т.д.

Там еще смешное видео с ним,



Многие проблемы на Украине возникали и возникают, в том числе потому, что у операторов процесса достаточно странные представления о подборке кадров для формирования образа "адекватных украинцев". А потом, когда они себя проявляются, возникает чувство испанского стыда сопровождающего многие события как 2014-го, так и 2022-го года.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7809091.html
Метки: идиоты, спорт, Украина, юмор
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 5638 4380
    Игорь 12 мин. назад

      На спортивных сайтах было заблуждение по поводу Усика. Джошуа называли качком а Усика средневесом. Кто с гиревиками имел дело меня поймет. В любой драке, борьбе гиревик будет иметь преимушество перед любым тяжелотлетом его плотность тела выше.

    • 5638 4380
      Игорь 6 мин. назад

        Второй аспект это цирк Усика, песни костюмы пляски. Усик в театральном плане не украинца играет а арлекина. Арлекин как ни странно образ смерти, недаром у маленьких детей бывает клоунофобия. Хотя Усик так сделал интуитивно это конечно серьезный вызов, и поиск таких путей постоянно в ждут самые дорогие гладиаторы мира.

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