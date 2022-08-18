Как немцы забыли 1945 год. Лев Игошев
Старший библиограф Синодальной библиотеки Лев Игошев рассказывает о книге “Германия и Россия” Кристианны Рейманн и Вольфганга Герке.
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#ДеньТВ #Германия #Россия
так укры нацики или нет? я понимаю нацики это те кто свою расу ставит выше любой расы, а они себя только выше русских, а пред саксами и проч в поклоне
Вот гениально, националисты которые ощутили превосходство над одной даже не нацией а просто русскоговорящими людьми. Тогда и азерб. националисты да кто угодно. Я считаю себя лучше соседа можно меня назвать соседствующим националистом.
а я воще нацик(получается) так как не терплю когда в моём присутствие говорят на непонятном мне языке
Да мы все негры сбегали из оф в ужасе. один негор сбег в англию теперь в тяжах боксом занимается, довели пацана. Все республики СССР имеют долю в закромах Сибири, законную. И предьявляют, и кто шибко настойчиво ему ее дают, но выводов не делаю. Тупые как говорил Задорнов.