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Как немцы забыли 1945 год. Лев Игошев

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Старший библиограф Синодальной библиотеки Лев Игошев рассказывает о книге “Германия и Россия” Кристианны Рейманн и Вольфганга Герке.

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#ДеньТВ #Германия #Россия
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=x6hP0o7oIQs
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4 Комментария » Оставить комментарий
  • 703 463
    Sibiryak 35 мин. назад

      так укры нацики или нет? я понимаю нацики это те кто свою расу ставит выше любой расы, а они себя только выше русских, а пред саксами и проч в поклоне

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      • 5638 4380
        ИгорьSibiryak 17 мин. назад

          Вот гениально, националисты которые ощутили превосходство над одной даже не нацией а просто русскоговорящими людьми. Тогда и азерб. националисты да кто угодно. Я считаю себя лучше соседа можно меня назвать соседствующим националистом.

          • 703 463
            SibiryakИгорь 13 мин. назад

              а я воще нацик(получается) так как не терплю когда в моём присутствие говорят на непонятном мне языке

              • 5638 4380
                ИгорьSibiryak только что

                  Да мы все негры сбегали из оф в ужасе. один негор сбег в англию теперь в тяжах боксом занимается, довели пацана. Все республики СССР имеют долю в закромах Сибири, законную. И предьявляют, и кто шибко настойчиво ему ее дают, но выводов не делаю. Тупые как говорил Задорнов.

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