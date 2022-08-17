Зачем Прибалтикой ломают Шенген?

Именно страны Балтии – Латвия, Литва и Эстония – выступили в авангарде русофобского движения на Западе. В частности, в вопросе выдачи россиянам шенгенских виз для посещения стран Евросоюза. В свою очередь канцлер ФРГ Олаф Шольц неоднократно выступал против закрытия границ объединения для граждан России. Его позицию разделяет немало других лидеров государств ЕС, и визовый вопрос уже стал «яблоком раздора» в союзе. К чему это может привести и опустит ли все-таки Европа «железный занавес»?

Об этом в своей авторской программе на радио Sputnik рассуждает депутат Госдумы, публицист Анатолий Вассерман.

Гость эфира — Владимир Симиндей, историк.

Владимир Симиндей (о том, почему именно страны Балтии ведут крайне жесткую русофобскую политику – прим): это инициатива самих прибалтийских диктатур. Но, конечно, они пытаются забегать впереди паровоза. Они сейчас продают свою историю о том, что они очень давно боролись с Россией, что они пытались делать мост с Россией, но ничего у них не получилось. Вот американцы таким образом пытаются нас всех, так или иначе, обозначить как никчемных людей, как людей, которых надо отменить. Меня, например, очень удивляет история Словакии, которая когда-то была очень нам близка. Теперь — одна из самых антироссийских стран.

Владимир Симиндей: это, конечно, удивительная история, насколько Германия воспользовалась украинским кризисом для того, чтобы избавиться от своего понимания того, что она виновата в Холокосте и так далее. Я думаю, что политический кризис в Германии будет разрешен в следующем году распадом коалиции. Посмотрим, как они переживут эту зиму.

Владимир Симиндей: ЕС может так реагировать – ограничивать визы для россиян, но дело в том, что за этим воспоследует реакция Российской Федерации в отношении тех стран, которые оказались недружественными по отношению к нам. Недавно мы с женой отметили окончание ее американской визы, которой она так и не воспользовалась. Скоро будет окончание моей европейской визы, которое я тоже отмечу. Да. Все. Европа сама пытается таким образом с нами воевать, что не хочется туда ездить.