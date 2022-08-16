Немного о "зеленом" тоталитаризме. Антиутопия, где победила Грета Тунберг.

Персональный углеродный кошелек



Позвольте мне представить вам Барбару Баарсму. Барбара — генеральный директор Rabo Carbon Bank. Да, вы правильно прочитали. Не Rabo Bank, а Rabo Carbon Bank. В этом 53-секундном видеоинтервью ниже она выступает за «персональный углеродный кошелек». Это может показаться несущественным, но когда вы услышите, что она говорит, вы должны быть обеспокоены, на самом деле очень обеспокоены.

Я перевел интервью на голландский язык. В нём содержится важная информация. Если вы предпочитаете смотреть видео с субтитрами, пожалуйста, сделайте это.

«Давайте сделаем так, чтобы каждая семья или каждый гражданин Нидерландов получили определенное количество прав на выбросы углекислого газа. Таким образом мы сможем гарантировать, что выбросы не превысят наш годовой лимит. Ваши права на выбросы будут храниться в углеродном кошельке. Так, если я хочу летать, я куплю права на выброс углерода у того, кто не может позволить себе летать. Например, таким образом этот бедный человек может заработать дополнительные деньги.

Или если кто-то живет в маленьком доме, он может продать свои права на выбросы тому, кто живет в большом доме. Таким образом бедные люди смогут извлечь выгоду от зеленой» экономики".

Вау. Это нечто, не правда ли? Давайте разберём это по частям, а затем посмотрим, как они, вероятно, собираются это реализовать.

Вы можете возразить, что это просто ещё один уровень налогообложения, который примут глобалисты. Я думаю, что всё гораздо глубже. Когда банкиры начинают использовать такие выражения, как права, бедные люди и зеленая экономика, вы можете быть уверены, что они представляют себе мир для элиты. На всех остальных им наплевать.

Таким образом, в самой простой форме, у вас не будет никаких развлечений и вам не разрешат никуда путешествовать. Но не волнуйтесь, элита будет развлекаться за вас.

Это не что иное, как тоталитаризм.

Я забыл упомянуть, что Rabobank и Baarsma оба участвуют во Всемирном экономическом форуме.

www.weforum.org/organizations/rabobank-g roup

www.weforum.org/agenda/authors/barbara-b aarsma

Когда большинство людей думают об углеродных выбросах и углеродном следе, они считают, что это относится только к поездкам, топливу, газу и электричеству — всё под видом выбросов. Не хочу вас расстраивать, но всё гораздо глубже.

Позвольте мне представить вам компанию Doc Ono, о которой вы, возможно, никогда не слышали.

Doconomy — это “кредитная карта”, одобренная Всемирным экономическим форумом Клауса Шваба.

В мае 2019 года на сайте ВЭФ появилась статья под названием:

«Эта кредитная карта имеет лимит расходов на выбросы углерода».

В статье говорится

«Шведская финтех-компания Doconomy выпустила новую кредитную карту, которая отслеживает углеродный след своих клиентов и сокращает их расходы, когда они достигают своего углеродного максимума».

Ух ты, сокращает их расходы.

И далее

«Карта DO отслеживает выбросы CO2, связанные с покупками, для расчета углеродного воздействия каждой транзакции. Цель состоит в том, чтобы побудить людей активно сокращать свой углеродный след и продемонстрировать, как небольшие изменения могут повлиять на окружающую среду.

Карта использует индекс Aland в качестве основы для расчета углеродного следа каждого приобретенного продукта. Пользователи могут установить максимальное значение для своих углеродных расходов и узнать, как компенсировать свой углеродный след, внося свой вклад в схемы по сокращению или устранению выбросов парниковых газов».

Теперь мы приближаемся к истине о том, как это будет работать. Это не только путешествия, это будет для всего.

www.weforum.org/agenda/2019/05/this-cred it-card-has-a-carbon-emission-spending-l imit/

В феврале 2019 года Mastercard опубликовала статью под названием:

«Mastercard и Doconomy запускают будущее экологичных платежей»,

в которой говорится:

«Doconomy и Mastercard объявляют о своих совместных усилиях по борьбе с изменением климата путем создания DO — бесплатной и простой в использовании услуги мобильного банкинга, которая позволяет пользователям отслеживать, понимать и сокращать свой CO2-след посредством компенсации выбросов углерода».

www.mastercard.com/news/press/2019/febru ary/mastercard-and-doconomy-launch-the-f uture-of-sustainable-payments/

Разве не восхитительно, что они подчеркивают, что это позволит пользователям отслеживать всё. Это никогда не будет использоваться в неблаговидных целях, таких как отслеживание банками и правительствами всего. Конечно, нет

Mastercard также является партнером ВЭФ.

www.weforum.org/organizations/mastercard

Организация Объединенных Наций также подключилась к работе в мае 2019 года. Они опубликовали статью под названием:

«Инновационные действия в области климата — новая кредитная карта ограничивает влияние пользователей на климат»

unfccc.int/news/innovative-climate-actio n-new-credit-card-limits-climate-impact-o f-users

Патрика Эспиноса, исполнительный секретарь ООН по вопросам изменения климата, не могла нарадоваться этой концепции и пела ей дифирамбы.

И да, вы угадали, Эспиноса и ООН также являются партнерами ВЭФ. Мы снова начинаем видеть здесь тенденцию, не так ли?

www.weforum.org/people/patricia-espinosa-c antellano

www.weforum.org/organizations/united-nat ions

Крупные банки также видят в этом огромную возможность. В 2021 году Barclays прыгнул в постель с MasterCard и Doconomy.

По-моему, это похоже на слежку и социализм. И вам, наверное, уже не нужно говорить, что Barclays также является членом ВЭФ.

www.weforum.org/organizations/barclays

Но это даже близко не то, что планируют ВЭФ, Mastercard, ООН и все эти глобалистские организации. Вам рассказали лишь малую часть истории.

Позвольте мне нарисовать вам картину того, как это может закончиться. В Ирландии ещё в марте этого года Марк О` Катасай ((Marc Ó Cathasaigh), член партии зеленых, посетил паб под названием Brew Dog в Дублине. Он показал изображение меню, в котором рядом с каждым блюдом была маркировка CO2 (углекислый газ) и задал вопрос: Повлияет ли это на то, что вы закажете?

В левой части меню представлены стандартные блюда из курицы, говядины, баранины и т.д., а в правой — «растительные» блюда, в том числе обработанные в лаборатории «Beyond Meat». Билл Гейтс также является инвестором компании «Beyond Meat».

www.beefcentral.com/news/synthetic-meat-i nvestor-bill-gates-calls-for-rich-countr ies-to-eat-only-synthetic-meat/

Разница в возмутительных дублинских ценах между этими двумя видами продуктов невелика. Однако существует огромная разница в уровне CO2.

Другой момент, который важно упомянуть, заключается в том, что в сознание людей закладывается семя о различных уровнях CO2. Они пытаются склонить людей в пользу растительной пищи и мяса Beyond Meats. Нет никаких сомнений в том, что здесь замешана определенная повестка дня.

Я понятия не имею, какие критерии они использовали для измерения уровня CO2, но дело в том, что рестораны начинают это испытывать. Я прочитал все комментарии под этой темой: некоторые говорили, что это хорошая идея, а некоторые — что нет. Но проблема в том, что все ответившие совершенно не поняли сути.

Вот что, вероятно, произойдет. Когда вы пойдете в ресторан, в зависимости от того, каким был ваш «углеродный след», будет определяться, что вы можете и не можете заказать из меню.

Звучит смешно, не правда ли? В зависимости от того, сколько баллов у вас осталось на этот месяц, будет определяться, разрешено ли вам есть «правильную пищу» или «лабораторную пищу».

Если вы были смелым мальчиком или девочкой, вам будет разрешено есть только растительную пищу, выращенную в лаборатории, чтобы вы не превысили свою квоту на выбросы углерода. Если вы попытаетесь заказать говядину, в которой, по-видимому, высокий уровень CO2, вам этого не разрешат.

То же самое произойдет, когда вы пойдете в супермаркеты за еженедельными покупками. Каждому товару, который вы покупаете, будет присвоено значение CO2.

Однако всё становится ещё более нелепым. В течение последнего месяца Имонн Райан, член ВЭФ и лидер Партии зеленых в Ирландии, выступил за сокращение поголовья ирландского скота. Вместо этого мы будем импортировать скот из Бразилии. Мне нравится называть это работой «Руминати» (работой «размышляющих»).

Как, по-вашему, углеродный след от импорта говядины из Бразилии будет выглядеть в меню сейчас. Он бы зашкаливал. Вы видите, чего они пытаются достичь и к чему это ведёт?

Все это звучит до смешного мрачно, не так ли? Этого никогда не произойдет. Это как 1984 — слышу я ваш возглас. Если вы обращали внимание на то, что происходило последние 2,5 года, то поймете, что это вовсе не надуманно.

Нам рассказывают, как всё это будет происходить. Всё, что вам нужно сделать, это посмотреть эпизод «Черного зеркала» под названием Nosedive, где речь идет о социальных кредитных баллах. Просто замените социальный кредитный рейтинг на углеродный след, и вы все поймёте. Цифровые идентификаторы и валюта, социальные кредитные баллы и углеродные следы в будущем будут работать в тандеме.

Я уже упоминал Doc Ono. На своем собственном сайте они приводят ещё один пример того, как это будет работать для одежды. Допустим, вы хотите купить пару джинсов.

На своем веб-сайте они заявляют.

«Потребители могут сократить свой углеродный след вдвое, выбирая продукты с меньшим воздействием».

doconomy.com/consumers-could-cut-their-c arbon-footprint-in-half-by-choosing-lowe r-impact-products/

Представьте, что вы идете за покупками, достаете свой «углеродный калькулятор» и понимаете, что у вас есть только 10 баллов. Вы не сможете купить джинсы за 21,45 CO2, вам придется выбрать джинсы за 8,98 CO2. В конце концов, вы не сможете превысить свою квоту, иначе ваша карта перестанет работать, а ваш цифровой платеж будет отклонен.

Я только что упомянул «углеродный калькулятор». Так получилось, что Mastercard уже разработала его.

В пресс-релизе от 2021 года на своем сайте они сообщают следующее:

Mastercard представляет новый инструмент «углеродного калькулятора» для банков по всему миру на фоне растущего интереса потребителей к окружающей среде".

Угадайте, с кем они сотрудничают. С компанией Doconomy.

www.mastercard.com/news/press/2021/april/m astercard-unveils-new-carbon-calculator-t ool/

Он будет внедрен в виде приложения, чтобы вы могли проверить свой углеродный след, который определит, что вы можете купить, а что нет.

www.2030calculator.com

Но это не просто старый «углеродный калькулятор», это углеродный калькулятор 2030, как в Повестке дня на 2030 год. Если вы внимательно посмотрите в левый верхний угол изображения, то увидите переход от 2020 к 2030 году.

В конечном счете он примет форму приложения, охватывающего все основы цифрового удостоверения личности, цифровой валюты, социальноого кредитного рейтинга и т.д. По сути это будет тотальная система контроля и наблюдения, из которой невозможно будет выбраться. Добро пожаловать в «Дивный новый мир» Олдоса Хаксли и «1984» Джорджа Оруэлла в одном флаконе.

А вот произойдет ли это на самом деле или нет — это уже совсем другая история. Это не разглагольствования какого-то сумасшедшего конспиролога. Я пытался предоставить доказательства того, что происходит в реальном мире. Вам решать, хотите ли вы в это верить или нет и позволим ли мы этому случиться…

http://newsstreet.ru/blog/31894.html – цинк

https://threadsirish.substack.com/p/have-you-any-idea-how-your-carbon – оригинал на английском

