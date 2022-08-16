Что такое посвящение. Или как улучшить свою энергию
Александр Жарков и Елена Андреева
В эфире раскроем:
Что такое посвящение или инициация, как они проходят и зачем нужны.
Что происходит после получения любого духовного посвящения.
Техника безопасности при получении посвящения или инициации.
Вы сможете (при условии работы над собой и практике):
Определиться с направлением своего развития.
Использовать силу и потенциал заложенный внутри Вас.
Обучаться и успевать заниматься работой и домашними делами.
Восстанавливать энергетику в течении дня.
П уровень сознания.
Александр Жарков – парапсихолог, целитель, ясновидящий.
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#посвящение #АлександрЖарков #инициация
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