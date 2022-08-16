Бразилец на защите Донбасса
Бразильский доброволец Родольфо Макгвайр рассказывает о том, почему 8 лет своей жизни он отдал Донбассу.
Аннотация:
Публикуем разговор с Родольфо Макгайвером, бразильским добровольцем-интернационалистом, который в нелёгком 2014 году приехал на Донбасс, чтобы помочь народным республикам в их антифашистской борьбе.
Разговариваем о судьбах добровольцев из разных стран, о том, как изменились условия борьбы за восемь лет, о перспективах антифашистской борьбы.
всё это хорошо и правильно, НО эти фашики уже и до крыма(похоже) добрались, мыслю если не долбануть по киеву ещё больше борзеть станут.
Мне вот интересно, а в Башнях знают, сколько км. до Курска ? Как думаете ?
воще даже не думаю думать. знаете такое-дурак думкой богатеет?
Заболели ?
угу, бабской жопой, но вам не понять
А нам и не надо. Ваши проблемы.
вот и правильно, скажите Жора у вас есть хобби?