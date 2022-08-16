Главная » Новости Украины и Новороссии

Бразилец на защите Донбасса

19 7


Бразильский доброволец Родольфо Макгвайр рассказывает о том, почему 8 лет своей жизни он отдал Донбассу.



Аннотация:

Публикуем разговор с Родольфо Макгайвером, бразильским добровольцем-интернационалистом, который в нелёгком 2014 году приехал на Донбасс, чтобы помочь народным республикам в их антифашистской борьбе.
Разговариваем о судьбах добровольцев из разных стран, о том, как изменились условия борьбы за восемь лет, о перспективах антифашистской борьбы.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7804967.html
Метки: антифашизм, Бразилия, война на украине, ДНР, донбасс, донецкая народная республика, Украина
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
7 Комментариев » Оставить комментарий

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru