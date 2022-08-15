Запорожская АЭС: Угроза ЯДЕРНОЙ КАТАСТРОФЫ Страшнее Фукусимы? | Геоэнергетика Инфо
Запорожская АЭС: Угроза ЯДЕРНОЙ КАТАСТРОФЫ Страшнее Фукусимы? Борис Марцинкевич. Геоэнергетика Инфо
Запорожская АЭС – атомная электростанция, расположенная в степной зоне на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области Украины в городе Энергодар. Это самая крупная электростанция в Европе.
С 1996 года Запорожская АЭС является обособленным подразделением Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом»
С 2001 года на Запорожской АЭС эксплуатируется сухое хранилище отработанного ядерного топлива (СХОЯТ).
Технология СХОЯТ на Запорожской АЭС базируется на хранении отработанных топливных сборок в вентилируемых бетонных контейнерах, расположенных на специальной отгороженной площадке в пределах атомной станции.
Проектный объём СХОЯТ на Запорожской АЭС — 380 контейнеров, что обеспечит на ближайшие 50 лет хранение отработанных топливных сборок, которые будут изыматься из реакторов в течение всего срока эксплуатации станции.
что то европейцы особо не беспокоятся, может и не так опасна эта аэс как говорят?
А “особо” – это как? Вон, телегу ВВП прикатили с требованиями 42 подпиндосные сраны. Ногами топают. А у Вас давно эта болезнь – радиофобия ?