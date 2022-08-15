Главная » Видео, Наука

Запорожская АЭС: Угроза ЯДЕРНОЙ КАТАСТРОФЫ Страшнее Фукусимы? | Геоэнергетика Инфо

38 2

Запорожская АЭС: Угроза ЯДЕРНОЙ КАТАСТРОФЫ Страшнее Фукусимы? Борис Марцинкевич. Геоэнергетика Инфо

Запорожская АЭС – атомная электростанция, расположенная в степной зоне на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области Украины в городе Энергодар. Это самая крупная электростанция в Европе.
С 1996 года Запорожская АЭС является обособленным подразделением Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом»
С 2001 года на Запорожской АЭС эксплуатируется сухое хранилище отработанного ядерного топлива (СХОЯТ).
Технология СХОЯТ на Запорожской АЭС базируется на хранении отработанных топливных сборок в вентилируемых бетонных контейнерах, расположенных на специальной отгороженной площадке в пределах атомной станции.
Проектный объём СХОЯТ на Запорожской АЭС — 380 контейнеров, что обеспечит на ближайшие 50 лет хранение отработанных топливных сборок, которые будут изыматься из реакторов в течение всего срока эксплуатации станции.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=SUP3ZXx2Am4
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Украина: стратегия на организацию техногенных катастроф
Ядерные объекты в эпоху «национальной революции», или Кто отнимет автомат у Сашко Билого?
Новости Украины и Новороссии 10 апреля 2020
Ядерная авантюра киевской власти
АЭС Украины могут рвануть в любой момент
2 Комментария » Оставить комментарий

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru