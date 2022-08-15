Одно из последних громких заявлений Минобороны России — о том, что боевики украинских вооруженных формирований возле населенных пунктов Зеленый Гай и Миролюбовка Днепропетровской области заминировали автомобильные мосты через реку Средняя Терса. Их они планируют взорвать, чтобы позже свалить вину за это, как всегда, на ВС России, обвинив их якобы в неизбирательных ударах по важным объектам транспортной инфраструктуры.

«Еще раз акцентируем внимание на том, что в ходе выполнения задач специальной военной операции Вооруженные силы России и воинские формирования Донецкой и Луганской народных республик не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры, исключительно гуманно относятся к гражданскому населению», — заявили в Минобороны России.

Также с территории школы-интерната № 32 (ул. Панфилова) в Константиновке ДНР подразделения ВСУ обстреливают из артиллерии и РСЗО позиции российских ВС, провоцируя их на ответный огонь. Продолжают использовать учреждения здравоохранения и культуры, жилые дома, церкви, детские сады и школы, другие гражданские объекты для укрытия боевых подразделений и размещения тяжелого вооружения.

Россияне в социальной сети «ВКонтакте» на подобные события реагируют бурно. У абсолютного большинства пользователей соцсети даже тени сомнений не возникает в том, что украинские боевики способны на любые провокации, уничтожение тех же мостов, чтобы потом обвинить в этом российскую сторону.

«Это говорит о том, как нацики заботятся об инфраструктуре Украины. Готовы полностью свою страну угробить, лишь бы русским лишний метр не дать ступить. А жить вы потом где будете, идиоты?» — спрашивает Николай К.

«Судя по всему, ВСУ таким премудростям обучались у американских инструкторов, для них такие теракты и провокации — в порядке вещей, но только делается это там, где американцы не живут. Украинским военным бы задуматься хоть на секунду, что от них требуется сделать», — пишет Ипполит М.

Многие комментаторы отмечают, что «украинских нацистов не заботит, сохранится Украина или нет, потому что они намерены совершив свои грязные преступления, потом, как только выдастся возможность, сбежать в Европу».

«Они всё будут уничтожать за собой. Нацисты всегда так делали. Не жить же им на этой земле. Они все мечтают о том, что попадут в ЕС и там будут куковать. Бандеровцы Украину не любят, они себя самих только любят», — отмечает Андрей Б.

«Я смотрю, эти умалишённые всё никак не угомонятся. Прямо-таки согласны с планом Зеленского, чтобы «до последнего украинца» русских сдерживать? Ну-ну. Удачи вам в этом деле», — резюмировала Ольга Т.

«Непонятно, как в современных условиях может помочь уничтожение мостов. Ну, возведут переправы. Сейчас это делается не так уж и сложно. А ещё проще можно просто с Херсонской области зайти и вдарить по нацикам с юга. Либо же, как 24 февраля, зайти с севера и прямиком на Киев пойти. Вариантов решения этого вопроса множество», — указывает Павел И.

То есть минируются мосты исключительно для того, чтобы нагадить, усложнить жизнь местным жителям, среди которых, несомненно, многие на стороне российских войск и союзных подразделений ДНР и ЛНР. А потом переложить на них ответственность за эти преступления.

Ряд пользователей указывает на то, что остаётся только надеяться, что среди ВСУ найдутся сознательные офицеры, которые не допустят совершенно бессмысленного уничтожения очень важной для Днепропетровской области и всей Украины транспортной инфраструктуры.

«С военной точки зрения бандеровцы творят полную дичь. Взрывать мосты необходимо при отступлении, непосредственно перед тем, как по мосту пойдёт противник. На деле же мы видим классическое вредительство, на которое, видимо, только и хватает мозгов у украинского командования», — делится Андрей Б.

Не утихают страсти и вокруг колонии в Еленовке, по которой украинские войска нанесли удар 29 июля. Россия пригласила на место преступления международных экспертов. Но пока что на место трагедии приехали иностранные журналисты.

Еще в 20-х числах мая в исправительной колонии № 120 под Еленовкой побывали комиссия Международного Красного Креста и даже представители киевской переговорной группы во главе с нардепом Сергеем Ковалевым. Им показали, как содержат пленных с «Азовстали». Проверяющие убедились, что вэсэушников и азовцев* кормят, поят, лечат. А на окнах барака даже нет решеток.

Теперь же в результате ракетного удара барак размером со школьный спортзал выгорел дотла. Внутри — мешанина из двухъярусных металлических кроватей, перекрученных до неузнаваемости. На полу — обугленные обрывки одежды, тапочки армейского образца, куски теплоизоляции. В крыше зияют две огромные дыры — именно туда «прилетело». В углу посреди мусора лежит чудом уцелевшая Библия…

От взрыва и возникшего следом пожара погибли 49 человек, более 70 получили ранения.

«Для нас лучше всего, если военных преступников будут показательно судить, с максимальной оглаской и освещением в СМИ. А для вооруженных формирований Украины необходимо скрыть свои злодеяния, — объясняет иностранным журналистам глава ДНР Денис Пушилин. — За пару дней до обстрела азовцы* начали давать показания. Рассказывать, какие зверства совершали в Мариуполе, кто отдавал им приказания, ставил задачи. Фамилии, звания, позывные. Удар ракетами HIMARS по колонии нанесли с двумя целями: заставить навсегда замолчать свидетелей и запугать, тех кто выжил»…

При этом Киев нагло обвиняет во всем Россию — якобы по колонии ударили свои же. Зарубежные корреспонденты, приехавшие сюда, сразу стали сомневаться в этой дичайшей версии. Независимая журналистка из Нидерландов фон ден Энде, изучив развалины, недоумевала: а зачем, собственно, русским атаковать свою же колонию?

«В это поверить может только идиот! Но ведущие СМИ на Западе дают лишь одну картинку», — с горечью произносит она. И добавляет: свобода слова там «умерла уже давно».

Шеф-корреспондент китайского телеканала «Феникс» Лу Юйгуань тоже удивлен тиражируемой украинскими пропагандистами и западными СМИ версией о «самоподрыве». А ведь за его плечами – служба в армии и большой опыт работы в «горячих точках».

«Я не первый день на войне и могу различать, откуда прилетают снаряды, — говорит он. — Самому не раз доводилось быть под обстрелами ВСУ. У меня нет никаких сомнений, что удар нанесли украинцы, американским высокоточным оружием».

К слову, после обстрела охрану колонии усилили. Вокруг лагеря значительно укрепили систему противовоздушной обороны. От ствольной артиллерии это, конечно, не спасет, но сбивать снаряды РСЗО зенитчики наловчились.

Между тем сопровождавшие журналистов военные не сводили глаз с неба. Понятно, почему: если послышится характерное высокое жужжание квадрокоптера-разведчика, нужно срочно уходить, а заключенных прятать по подвалам. Украинские артиллеристы действуют в тесной связке с операторами БПЛА и практически мгновенно бьют по разведанным целям. А затем киевские власти обвиняют в жертвах и разрушениях военных ДНР и российские войска…

В ДНР говорят о многочисленных военных преступлениях украинских формирований. И, надеясь на их справедливое возмездие, сейчас активно готовятся к трибуналу. Первые процессы в Мариуполе могут провести уже до конца лета.

В Донецке не сомневаются, что процесс будет очень громким. Власти ДНР и ЛНР уверяют: таких массовых судов не было со времен Гаагского трибунала по бывшей Югославии. Ждут представителей и международных организаций. К слову, побывавшие в Еленовке иностранные журналисты, выказали желание присутствовать на процессе.

Другое масштабное преступление киевского режима, в котором он также обвиняет российскую сторону, чревато ядерной катастрофой почище чернобыльской — обстрелы Запорожской АЭС, о чем немало сказано в СМИ. Подчеркнем лишь, что 11 августа Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал абсурдными обвинения Киева в адрес России.

На проходившей в Нью-Йорке Десятой Обзорной конференции ДНЯО со стороны представителей киевского режима при поддержке ряда других делегаций прозвучали циничные и абсурдные обвинения в атаках на ЗАЭС в адрес России.

«Эти пропагандистские угрозы подхватывает западная пресса. Все это делается вопреки здравому смыслу, поскольку ЗАЭС контролируется российскими Вооруженными силами», — сказал Небензя.

«Элементарная логика подсказывает, что у наших военных нет никаких причин обстреливать ни станцию, ни город, ни самих себя», — констатировал он. Реакция же Евросоюза на обстрелы Запорожской АЭС Вооруженными силами Украины (ВСУ) неадекватна, подчеркнул постпред России при ЕС Владимир Чижов.

В пример он привел заявление профильного еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон, в котором она «обратила внимание на обстрел территории Запорожской АЭС и близлежащей территории» и списала это на «безответственное поведение» российских Вооруженных сил.

«Ну, дальше тут, как говорится, ехать некуда», — заметил Чижов, отметив, что проблема обстрелов станции не может не вызывать серьезной озабоченности во всем мире.

Также он подчеркнул, что Москва ожидает, что МАГАТЭ направит свою оценочную миссию на Запорожскую АЭС, что даст возможность получить объективную картину и понять, какова реальная ситуация там, кто виноват в том, что происходит.

Постпред России при ООН Василий Небензя, комментируя призыв генсека ООН Антониу Гутерриша к демилитаризации ЗАЭС, заявил, что атомная электростанция при демилитаризации стала бы уязвимой для провокаций и террористических атак.

На Украине утверждают, будто бы Россия обстреливает АЭС, которая находится под ее же контролем, пишет Figaro. Читатели издания, оставляющие комментарии, считают, что такую чушь невозможно выдать за правду. Они недоумевают: неужели Киев держит всех на Западе за идиотов?

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) считает все более тревожной информацию, поступающую с Запорожской АЭС, один из реакторов которой пришлось остановить после недавнего обстрела.

«Любое нападение на атомные электростанции — это акт самоубийства, — заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. — Я надеюсь, что эти атаки прекратятся. В то же время я надеюсь, что МАГАТЭ сможет получить доступ к Запорожской АЭС». При этом генсек воздержался от того, чтобы однозначно возложить ответственность за эти самоубийственные атаки на украинскую сторону…

Таким образом, громогласно заявляя о самоубийственном характере ракетных атак на ЗАЭС, представители Запада негласно потворствуют Киеву и по-прежнему обвиняют в этом преступлении российскую сторону.

А 12 августа обстреляли пивоваренный завод в Калининском районе Донецка, из-за чего произошла утечка аммиака. МЧС ДНР сообщило, что в момент удара на заводе находились 32 человека, по меньшей мере один погиб, еще два пострадали. По данным ведомства, на территории завода загорелась пластиковая тара и поддоны на площади 600 квадратных метров. Лишь героическими усилиями персонала удалось остановить утечку аммиака…

«Украина взяла стратегию на организацию техногенных катастроф на освобожденных территориях. Тому подтверждение — удар по Донецкому пивзаводу, повлекший за собой разлив аммиака, и регулярные попытки последних дней нанесения ударов по объектам Запорожской АЭС с явным намерением организовать радиоактивную утечку», — заявил в своем Telegram-канале глава представительства Луганской народной республики в России Родион Мирошник.

Из этой же серии — недавние удары по плотине Каховской ГЭС, технологически связанной с Запорожской.

Столь важные цели, безусловно, согласовываются с янки, которые на голубом глазу, напомним, заверяли, что ни одна высокоточная ракета «Хаймерс» (которыми бьют по АЭС и ГЭС), не будет направлена на мирные объекты!

Мирошник добавил, что произошедшее является «еще одним проявлением терроризма на государственном уровне со стороны Киева». В это же самое время Запад цинично объявляет Россию «государством – спонсором терроризма». Латвийский Сейм даже проголосовал за эту резолюцию!

А вот какие комментарии этой абсурдной ситуации дают читатели Теlegram-канала, причем западные!

«Украина обвиняет Россию в обстреле собственных объектов на своей территории. Это настолько глупо, что даже СМИ, поддерживающие действия Зеленского, не могут выдать эту чушь за правду. Вот вдруг украинцы вспомнили, что, когда несколько месяцев назад русские захватили этот район, “они в процессе штурма стреляли по АЭС”. По логике вещей, русские якобы стреляли сами по себе, так как контролируют территорию АЭС. То есть, по утверждению суперчестного Зеленского, русские занимаются ядерным шантажом самих себя. А на самом деле все это доказывает лишь одно – что Зеленский лжет. И вот еще одна правда: некоторые господа в Киеве, которые пытаются выдать себя за образцы добродетели, совершают те самые преступления, за которые осуждают других!».

«Украина готова на все, чтобы обвинить россиян во всех бедах. Идея о том, что россияне сами обстреливают АЭС, которую они контролируют, лишена всякого смысла. Но Украина настолько привыкла к снисходительности Запада, что позволяет себе все…»

«Наши СМИ не смогли подтвердить утверждения об обстреле ЗАЭС из “независимого источника”. А как же США, которые все видят? Вдруг стали молчать? Им трудно сказать, что именно Украина нанесла удар по АЭС с помощью западного оружия? Неужели ложь стала обходиться дороже и сейчас она им не по карману?»

«Пытаясь спровоцировать ядерную аварию, в которой она обвинила бы русских, Украина делает все, чтобы создать ситуацию, при которой мы должны стать соучастниками ее войны. Когда наш парламент, наконец, займется этим вопросом и начнет отслеживать наше участие и его последствия для французов?»

Как видим, здравый смысл все-таки побеждает и на Западе. И ревнителям «незалежной», уверен, так и не удастся переложить вину за собственные чудовищные преступления на нашу сторону. Они, безусловно, ответят за все, и полной мерой. А западные политиканы в очередной раз просчитаются в своих изуверских расчетах.







Александр Владимирович Пронин – полковник, военный журналист