Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.

✈️ Высокоточным оружием ВКС России поражен пункт временной дислокации иностранных наёмников в районе населённого пункта Золочев Харьковской области. Уничтожено свыше ста и ранено более 50-ти боевиков из Польши, а также Германии.

В районе железнодорожных станций Апостолово и Синельниково Днепропетровской области высокоточными ракетами воздушного базирования выведены из строя две тяговые электроподстанции.

В результате удара армейской авиации ВКС России по боевым позициям 63-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Белогорка и Лозовое в Херсонской области потери 105-го и 107-го батальонов этой бригады составили более 160 националистов.

В районе населённого пункта Марьинка Донецкой Народной Республики артиллерийским ударом российских войск по боевым позициям 66-й механизированной бригады ВСУ ликвидировано более 70-ти процентов личного состава третьего батальона данного соединения.

В районах населенных пунктов Угледар, Водяное и Доброволье Донецкой Народной Республики ударами высокоточным оружием ВКС России по боевым позициям 53-й механизированной и 68-й пехотно-егерской бригад ВСУ уничтожено более 260 националистов.

◽️ На Соледарском направлении в результате наступательных действий и огневого поражения боевых позиций ликвидировано более 50-ти процентов личного состава и военной техники 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ.

Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.

◽️ За сутки поражены: пункты управления 112-й бригады территориальной обороны в районе Артёмовска, 60-й пехотной бригады в районе Осокоровка Херсонской области, а также живая сила, вооружение и военная техника, в том числе националистических батальонов, в районах населенных пунктов Мерефа Харьковской области, Константиновка Донецкой Народной Республики, в городе Николаев и Великомихайловка Днепропетровской области.

Уничтожены: склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе Зайчевское Николаевской области, три склада боеприпасов в районе населённых пунктов Краматорск и Константиновка Донецкой Народной Республики, а также два склада топлива для военной техники в районе Чугуева и Ковяги Харьковской области.

В рамках контрбатарейной борьбы поражен взвод украинских артиллерийских орудий «Мста-Б» в районе Майорска Донецкой Народной Республики.

◽️ Кроме того, подавлено: три взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах населенных пунктов Звановка, Соледар, Зайцево, а также четыре артиллерийских взвода артиллерийских орудий «Гиацинт-Б» и три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Северск, Артемовск, Пантелеймоновка, Георгиевка, Новосёлка, Крестище Донецкой Народной Республики и Новоалександровка Херсонской области.

Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Марьинка Донецкой Народной Республики, Червоное Херсонской области и Уды Харьковской области.

◽️ Кроме того, перехвачено два реактивных снаряда систем залпового огня в районе населенного пункта Новотроицкое Донецкой Народной Республики.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1741 беспилотный летательный аппарат, 365 зенитных ракетных комплексов, 4311 танков и других боевых бронированных машин, 799 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3304 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 4891 единица специальной военной автомобильной техники.