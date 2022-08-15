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Об обмене Т-34 на “Крест Свободы”

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Аннотация:

Сегодня в Нарве должно состояться совещание по демонтажу памятника Т-34.

Коллекционер из Самары Дмитрий Хмелев предложил администрации эстонского города Нарва обменять советский памятник-танк Т-34 на высшую госнаграду эстонской республики – крест Свободы первой степени. Официального ответа ещё нет. Но 12 августа на одном из форумов коллекционеров был опубликован комментарий специалиста нарвской городской канцелярии Александры Грюнвальд, что письмо из Самары они получили и им "часто поступают предложения" поменять танк "на что-то или продать".

Такая формулировка уже говорит об отношении эстонских властей к своим символам и собственной истории, считает Дмитрий. "Что-нибудь – это может быть, ну, мешок картошки. Или вагон коньяка – я не знаю, что им там предлагали. Но назвать "чем-нибудь" национальный символ – мне, честно говоря, это непонятно".

Дмитрий показал часть своей коллекции эстонских наград. Объясняя ценность предложенного за Т-34 раритета, он отметил: "В моей коллекции хватит экспонатов, чтобы обменять все 400 советских памятников, готовящихся к демонтажу в Эстонии. И я с нетерпением жду официального ответа мэрии города Нарвы".

PS. Между тем население Нарвы продолжает протестовать против попыток снести главный памятник города.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7803049.html
Метки: бронетехника, памятники, прибалтика, т-34, фашизм, эстония
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