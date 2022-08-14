Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.



В результате наступательных действий Вооруженных Сил Российской Федерации полностью освобожден населенный пункт Уды Харьковской области. Высокоточными ударами ВКС России по пункту временной дислокации 66-й механизированной бригады в районе населенного пункта Дзержинск Донецкой Народной Республики уничтожено до 40 националистов и 9 единиц военной техники.



В результате ударов ВКС России по скоплениям живой силы и военной техники 63-й механизированной бригады ВСУ в районах Белая Криница и Белогорка Херсонской области уничтожено 35 националистов и 15 единиц бронетанковой и автомобильной техники.



Сосредоточенными огневыми ударами по позициям 53-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Срибное Донецкой Народной Республики уничтожено до двухсот националистов и 15 единиц военной техники.



◽️ В районах населенных пунктов Опытное и Первомайское Донецкой Народной Республики более двухсот военнослужащих 56-й мотопехотной бригады ВСУ отказались выполнять боевые задачи и самовольно оставили позиции из-за больших потерь. Так, в третьем батальоне данной бригады, действовавшим в районе Марьинки, из 580-ти человек списочного состава осталось около 140 военнослужащих.



Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.

Уничтожена радиолокационная станция обнаружения и наведения целей в районе населенного пункта Пересадовка Николаевской области, склад горючего в районе Славянска, два склада боеприпасов в районах Звановка Донецкой Народной Республики и Искровка Кировоградской области.

Кроме того, уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения 58-й мотопехотной бригады в Артёмовске Донецкой Народной Республики и 63-й механизированной бригады в районе Березнеговатое Николаевской области.



Поражены пять пунктов управления, в том числе 43-й воздушно-десантной бригады в Великой Новоселке, артиллерийской группы 79-й десантно-штурмовой бригады в районе Часов Яр Донецкой Народной Республики, штаб 247-го батальона 127-й бригады территориальной обороны в городе Харьков, четыре пункта временной дислокации подразделений 113-й бригады территориальной обороны в районе Золочева Харьковской области, а также живая сила, вооружение и военная техника в 151-м районе.



В ходе контрбатарейной борьбы подавлены: взвод реактивных систем залпового огня «Град» в районе населенного пункта Артёмовск, артиллерийский взвод орудий «Геацинт-Б», а также семь взводов гаубиц Д-30 на огневых позициях националистов в районах Звановка, Кузьминовка, Северск, Переездное, Весёлое и Выемка Донецкой Народной Республики.



Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Лисичанск Луганской Народной Республики и Глубокое Харьковской области. Кроме того, перехвачены в воздухе: баллистическая ракета «Точка-У» над Лисичанском Луганской Народной Республики и 15 реактивных снарядов систем залпового огня в районах Лисичанска Луганской Народной Республики, Антоновки и Новой Каховки Херсонской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1738 беспилотных летательных аппаратов, 365 зенитных ракетных комплексов,

4303 танка и других боевых бронированных машин, 798 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3298 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4888 единиц специальной военной автомобильной техники.