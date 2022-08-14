Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (14.08.2022 г.)
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.
В результате наступательных действий Вооруженных Сил Российской Федерации полностью освобожден населенный пункт Уды Харьковской области. Высокоточными ударами ВКС России по пункту временной дислокации 66-й механизированной бригады в районе населенного пункта Дзержинск Донецкой Народной Республики уничтожено до 40 националистов и 9 единиц военной техники.
В результате ударов ВКС России по скоплениям живой силы и военной техники 63-й механизированной бригады ВСУ в районах Белая Криница и Белогорка Херсонской области уничтожено 35 националистов и 15 единиц бронетанковой и автомобильной техники.
Сосредоточенными огневыми ударами по позициям 53-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Срибное Донецкой Народной Республики уничтожено до двухсот националистов и 15 единиц военной техники.
◽️ В районах населенных пунктов Опытное и Первомайское Донецкой Народной Республики более двухсот военнослужащих 56-й мотопехотной бригады ВСУ отказались выполнять боевые задачи и самовольно оставили позиции из-за больших потерь. Так, в третьем батальоне данной бригады, действовавшим в районе Марьинки, из 580-ти человек списочного состава осталось около 140 военнослужащих.
Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.
Уничтожена радиолокационная станция обнаружения и наведения целей в районе населенного пункта Пересадовка Николаевской области, склад горючего в районе Славянска, два склада боеприпасов в районах Звановка Донецкой Народной Республики и Искровка Кировоградской области.
Кроме того, уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения 58-й мотопехотной бригады в Артёмовске Донецкой Народной Республики и 63-й механизированной бригады в районе Березнеговатое Николаевской области.
Поражены пять пунктов управления, в том числе 43-й воздушно-десантной бригады в Великой Новоселке, артиллерийской группы 79-й десантно-штурмовой бригады в районе Часов Яр Донецкой Народной Республики, штаб 247-го батальона 127-й бригады территориальной обороны в городе Харьков, четыре пункта временной дислокации подразделений 113-й бригады территориальной обороны в районе Золочева Харьковской области, а также живая сила, вооружение и военная техника в 151-м районе.
В ходе контрбатарейной борьбы подавлены: взвод реактивных систем залпового огня «Град» в районе населенного пункта Артёмовск, артиллерийский взвод орудий «Геацинт-Б», а также семь взводов гаубиц Д-30 на огневых позициях националистов в районах Звановка, Кузьминовка, Северск, Переездное, Весёлое и Выемка Донецкой Народной Республики.
Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Лисичанск Луганской Народной Республики и Глубокое Харьковской области. Кроме того, перехвачены в воздухе: баллистическая ракета «Точка-У» над Лисичанском Луганской Народной Республики и 15 реактивных снарядов систем залпового огня в районах Лисичанска Луганской Народной Республики, Антоновки и Новой Каховки Херсонской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1738 беспилотных летательных аппаратов, 365 зенитных ракетных комплексов,
4303 танка и других боевых бронированных машин, 798 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3298 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4888 единиц специальной военной автомобильной техники.
В Вашингтоне заявили, что две передовые американские ракеты Standard Missile SM-6 были уничтожены российским военным кораблем. В Пентагоне сообщили о том, что некое крупное российское военное судно приблизилось к территориальным водам США на расстояние менее 2х км и вывело из строя сразу две американские ракеты SM-6. По предварительным данным речь идет о применении неизвестного, но очень мощного комплекса радиоэлектронного подавления. Министерство обороны РФ пока никак не комментирует произошедшее. Подробности в видео:https://www.youtube.com/watch?v=cXO0WvnuIK8&feature=emb_title