Иран поставит России 1000 дронов
Иран поставит России 1000 дронов
Известный ближневосточный аналитик Элайджа Магье (специализируется на Ливане, Сирии, Ираке, Иране, Палестине), хорошо информированный о деятельности шиитской Оси Сопротивления (конгломерат про-иранских группировок в вышеуказанных странах), со ссылкой на свои источники в Тегеране сообщает https://ejmagnier.com/2022/08/13/russia-buys-1000-drones-from-iran-and-expands-the-level-of-strategic-cooperation/, что Россия уже заключила соглашения с Ираном о поставках в Россию 1000 разведывательно-ударных дронов типа Shahed 129 (также ранее сообщалось о Shahed 191 – полагаю, что тут речь идет о 1000 дронов разных типов), способных более суток находится в воздухе и способных выступать как в роли ударных платформ, так и в роли эффективных корректировщиков для артиллерии и ракетных систем).
По словам Магье, Иран уже передал в Россию специальный тренажер для обучения операторов дронов этих типов, а также несколько машин. Также он заявляет, что первые из них уже принимают участие в боевых действиях на Украине.
Иранцы рассматривают факт такой сделки как признание прогресса их оборонной промышленности, которая несмотря на жесточайшие технологические санкции смогла в области разработки и производства дронов, баллистических ракет и ЗРК добиться существенных успехов, выведя по этим направлениям Иран в число мировых лидеров.
Также Иран расценивает такие соглашения как фактическую реализацию отмены оружейных санкций ООН (отменены осенью 2021 года несмотря на протесты США), что позволяет Ирану свободно и легально продавать и покупать современные вооружения.
Официально Россия и Иран никак не подтверждали факт продажи дронов, так и американские заявления, что Россия поставит в Иран современные истребители Су-35, которые ранее не были поставлены в Египет. В авиации (в отличие от дронов), Иран сильно отстает от мировых лидеров, поэтому поставки современных самолетов из России рассматриваются как отличная возможность серьезно усилить возможности иранской ПВО, дополнив современные ЗРК собственного производства.
Ждем фото/видео с фронта. Если уже поставляются, то рано или поздно всплывут.
Сейчас сменят состав на свежие силы и задронят Украину.
не только же Турции наживаться на войне России.
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