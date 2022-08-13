Тихая национализация российской энергетики. Борис Марцинкевич
Почему крах СССР уничтожил самое большое инженерное сооружение в человеческой истории? Как приватизировали российскую энергетику и когда этот процесс обернулся вспять? Обо всём этом расскажет физик и главный редактор журнала “Геоэнергетика” Борис Марцинкевич.
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#ДеньТВ #Марцинкевич #Газпром
Ну что все себя вдруг знатоками начали считать. Хоть бы в Википедии убедился в своей информации. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8