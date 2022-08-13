Существует ли генетическая память о древних цивилизациях
В марте 1945 года редактор журнала «Эмейзинг сториз» Рэй Палмер поведал своим читателям о предполагаемой «расовой памяти» молодого сварщика по имени Ричард Шейвер, который утверждал, что он недавно посетил обширную подземную цивилизацию древних жителей пещер. 21 мая 1951 года журнал «Лайф» назвал загадку Шейвера «самым знаменитым вымыслом, когда-либо будоражившим мир любителей научной фантастики». Однако Ричард Шейвер всегда утверждал, что его история – не что иное, как репортаж о фактах. Рассказывает Дмитрий Зеленцов.
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