Главная » Новости Украины и Новороссии, Экономика

Ограниченный дефолт Украины

0 0


Ограниченный дефолт Украины

Западные рейтинговые агентства объявили о дефолте Украины по своим обязательствам.
Международные рейтинговые агентства S&P Global Ratings и Fitch Ratings назвали дефолтом отсрочку платежей по долгу Украины, понизив рейтинги страны в иностранной валюте. Fitch понизило рейтинг эмитента Украины в иностранной валюте с С («дефолт неизбежен») до RD («ограниченный дефолт»).
В S&P заявили, что рассматривают реструктуризацию долга Украины как проблемную и равносильную дефолту. Рейтинг Украины был понижен агентством до SD («выборочный дефолт»).

Ожидаемо, но тем не менее. Зеленский довел Украину не только до войны, но и до дефолта. Хотя еще весной камлали о дефолте России. По факту, Россия, которая уже живет в парадигме многополярного миропорядка, просто игнорирует "технические дефолты, которые ей объявляют представители старого миропорядка блокируя возможности расплачиваться по долгам в их собственной валюте. Поэтому Россия резонно считает эти заявления ничтожными и предлагает тем, кто хочет получить свои деньги, забирать их в рублях.

Украина же продолжает жить как страна-колония в старой парадигме и как раз она угодила в полноценное состояние дефолта. Но как показывает практика, пока от Украины есть польза как от оружия против России, хозяева старого миропорядка будут продолжать вкачивать в нее деньги на поддержание экономики и продолжение войны. В связи с чем термин "ограниченный дефолт" также не имеет большого смысла для Украины, так как она уже полностью зависима от своих кредиторов и те могут обеспечить выплаты по долгам не только финансовыми, но и иными средствами.

С фактической точки зрения разница между дефолтами Украины и России очевидна.
Россия имеет все ресурсы для обслуживания своих обязательств. Украина таковых ресурсов не имеет.

PS. С позиций послезнания можно смело говорить, что даже времена Януковича с экономической точки зрения были для Украины утраченным "золотым веком". Ну а так хорошо, как жили при Украинской СССР, на Украине еще долго жить не будут.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7798769.html
Метки: дефолт, Запад, Россия, Украина, экономика
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 12 ноября 2015
Новости Украины и Новороссии 19 декабря 2015
Новости Украины и Новороссии 19 ноября 2015
Новости Украины и Новороссии 07 октября 2015
Новости Украины и Новороссии 31 декабря 2016

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru