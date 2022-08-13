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Мариуполь сегодня. Восстановление, строительство и жизнь

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Мариуполь сегодня. Восстановление, строительство и жизнь.
Что происходит в Мариуполе после освобождения и как идет процесс восстановления города после ожесточенных боев.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7799062.html
Метки: Видео, ДНР, донбасс, донецкая народная республика, инфраструктура, мариуполь, Россия
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