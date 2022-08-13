Главная » Видео, Невероятное в мире, Политика, Экономика

Газовый Финал Близко: Шольц саботировал передачу Турбины для NORD STREAM | Геоэнергетика Инфо

16 0

Газовый Финал Близко: Шольц саботировал передачу Турбины для NORD STREAM. Геоэнергетика Инфо
Шольц призвал Россию забрать турбину Siemens. Канцлер ФРГ Олаф Шольц на большой летней пресс-конференции заявил, что Россия должна прекратить использовать "иллюзорные" аргументы и забрать турбину Siemens для Северный поток 1, она готова к поставке… Поставка в Германию турбины для "Северного потока" не соответствует условиям контракта, России нужно подтверждение, что эта и другие турбины, которым требуется обслуживание, не попадут под санкции Канады, Великобритании и Евросоюза, заявило российское посольство в Берлине. 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CyN5WNgAOgE
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Российская вакцина вырвалась вперёд. Финал близко
Лукашенко вновь переиграл Россию?!
Поединок. Жириновский VS Гозман
300 млн.$ от Путина Кадырову
Русский ген

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru