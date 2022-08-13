Газовый Финал Близко: Шольц саботировал передачу Турбины для NORD STREAM | Геоэнергетика Инфо
Газовый Финал Близко: Шольц саботировал передачу Турбины для NORD STREAM. Геоэнергетика Инфо
Шольц призвал Россию забрать турбину Siemens. Канцлер ФРГ Олаф Шольц на большой летней пресс-конференции заявил, что Россия должна прекратить использовать "иллюзорные" аргументы и забрать турбину Siemens для Северный поток 1, она готова к поставке… Поставка в Германию турбины для "Северного потока" не соответствует условиям контракта, России нужно подтверждение, что эта и другие турбины, которым требуется обслуживание, не попадут под санкции Канады, Великобритании и Евросоюза, заявило российское посольство в Берлине.