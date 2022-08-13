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1991. Питер Тирни на селе

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Везде указано, что это русское село, но это совсем не так (хотя возможно здесь просто перемешаны снимки из разных поездок). По мне так это скорее Западная Украина, Молдавия или даже Румыния. Вы более глазасты, чем я и наверняка подскажете прав ли я.

01. Женщины готовят колбасу на кухне
01. Женщины готовят колбасу на кухне

02. Женщина убирает приготовленную колбасу в кладовую.jpg
02. Женщина убирает приготовленную колбасу в кладовую

03. Женщина замешивает тесто.jpg
03. Женщина замешивает тесто

04. Женщина с буханками хлеба.jpg
04. Женщина с буханками хлеба

05. Две пожилые пары держат на коленях буханки хлеба на свадьбе своих детей.jpg
05. Две пожилые пары держат на коленях буханки хлеба на свадьбе своих детей

06. Две пожилые пары держат на коленях буханки хлеба на свадьбе своих детей.jpg

07. Венчание.jpg
07. Венчание.

08. Свадебное шествие.jpg
08. Свадебное шествие

09. Невеста целует буханку хлеба во время свадебного шествия со своими гостями в деревне.jpg
09. Невеста целует буханку хлеба во время свадебного шествия со своими гостями в деревне

10. Женщина танцует с невестой.jpg
10. Женщина танцует с невестой

11. Мужчины и женщины всех возрастов танцуют на свадьбе.jpg
11. Мужчины и женщины всех возрастов танцуют на свадьбе

12. Портрет колхозницы.jpg
12. Портрет колхозницы

13. Колхозницы в поле.jpg
13. Колхозницы в поле

14. Колхозницы отдыхают в поле.jpg
14. Колхозницы отдыхают в поле

15. Колхозник отдыхает на стоге сена.jpg
15. Колхозник отдыхает на стоге сена

16. Колхозник отдыхает на стоге сена.jpg

17. Колхозник отдыхает на стоге сена.jpg

18. Колхозник за работой.jpg
18. Колхозник за работой

19. Комбайн в поле.jpg
19. Комбайн в поле

20. Комбайн в поле.jpg
20. Комбайн в поле

21. Дети, сидящие на жерди.jpg
21. Дети, сидящие на жерди

22. Женщина держит горшок с малиной.jpg
22. Женщина держит горшок с малиной

23. Женщина танцует.jpg
23. Женщина танцует

24. Женщина, идущая с маленьким ребенком.jpg
24. Женщина, идущая с маленьким ребенком

25. Деревенские девчата.jpg
25. Деревенские девчата

26. Девочка, прислонившаяся к велосипеду.jpg
26. Девочка, прислонившаяся к велосипеду

27. Девочка, прислонившаяся к велосипеду.jpg

28. Маленькая девочка ждет на синем велосипеде рядом с кирпичным домом..jpg
28. Маленькая девочка ждет на синем велосипеде рядом с кирпичным домом

29. Мальчики ловят рыбу на озере.jpg
29. Мальчики ловят рыбу на озере

30. Работник кладбища с косой.jpg
30. Работник кладбища с косой

31. Лошади, тянущие покосившуюся повозку.jpg
31. Лошади, тянущие покосившуюся повозку

32. Пожилая русская пара обнимается.jpg
32. Пожилая пара обнимается
Источник: https://humus.livejournal.com/8540081.html
Метки: история, Россия, фото
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