1991. Питер Тирни на селе
Везде указано, что это русское село, но это совсем не так (хотя возможно здесь просто перемешаны снимки из разных поездок). По мне так это скорее Западная Украина, Молдавия или даже Румыния. Вы более глазасты, чем я и наверняка подскажете прав ли я.
01. Женщины готовят колбасу на кухне
02. Женщина убирает приготовленную колбасу в кладовую
03. Женщина замешивает тесто
04. Женщина с буханками хлеба
05. Две пожилые пары держат на коленях буханки хлеба на свадьбе своих детей
07. Венчание.
08. Свадебное шествие
09. Невеста целует буханку хлеба во время свадебного шествия со своими гостями в деревне
10. Женщина танцует с невестой
11. Мужчины и женщины всех возрастов танцуют на свадьбе
12. Портрет колхозницы
13. Колхозницы в поле
14. Колхозницы отдыхают в поле
15. Колхозник отдыхает на стоге сена
18. Колхозник за работой
19. Комбайн в поле
20. Комбайн в поле
21. Дети, сидящие на жерди
22. Женщина держит горшок с малиной
23. Женщина танцует
24. Женщина, идущая с маленьким ребенком
25. Деревенские девчата
26. Девочка, прислонившаяся к велосипеду
28. Маленькая девочка ждет на синем велосипеде рядом с кирпичным домом
29. Мальчики ловят рыбу на озере
30. Работник кладбища с косой
31. Лошади, тянущие покосившуюся повозку
32. Пожилая пара обнимается