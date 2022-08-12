ВЦИОМ: уровень доверия Путину превысил 81%
Подавляющее большинство россиян одобряют деятельность президента России Владимира Путина и доверяет ему. Об этом говорят результаты свежего соцопроса, проведённого Всероссийским центром исследования общественного мнения (ВЦИОМ).
«Показатель одобрения деятельности президента с 1 по 7 августа 2022 года составил 78,3% (+0,2 п.п. за неделю). <…> На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 81,3% респондентов (+0,5 п.п.)», — сообщила пресс-служба центра.
Более половины респондентов одобряют деятельность правительства страны (52,6%; -0,2 п.п.).
Помимо главы государства, большое доверие у опрошенных вызывают Михаил Мишустин, который набрал 63,1%, лидер КПРФ Геннадий Зюганов (33,8%) и лидер партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов (31,3%). Лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому доверяют 18,6%, а председателю партии «Новые люди» Алексею Нечаеву — 11,6%.
«Единую Россию» поддерживают 40,7% респондентов, КПРФ — 10,8%, ЛДПР — 7,5%, «Справедливую Россию — Патриотов — За правду!» — 5,7%, «Новые люди» — 4,2%.
Опрос проводился методом телефонного интервью среди 1 600 совершеннолетних россиян.
По материалам сайта ВЦИОМ
Странно ,во время войны и нет командора Шойгу?.Или он по биатлону и по историческим музеям с дочей.
Хорошо работает АП, методисты им. Щедровицкого, героя сделали.