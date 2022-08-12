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ВЦИОМ: уровень доверия Путину превысил 81%

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ВЦИОМ: уровень доверия Путину превысил 81%

Подавляющее большинство россиян одобряют деятельность президента России Владимира Путина и доверяет ему. Об этом говорят результаты свежего соцопроса, проведённого Всероссийским центром исследования общественного мнения (ВЦИОМ).

«Показатель одобрения деятельности президента с 1 по 7 августа 2022 года составил 78,3% (+0,2 п.п. за неделю). <…> На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 81,3% респондентов (+0,5 п.п.)», — сообщила пресс-служба центра.

Более половины респондентов одобряют деятельность правительства страны (52,6%; -0,2 п.п.).

Помимо главы государства, большое доверие у опрошенных вызывают Михаил Мишустин, который набрал 63,1%, лидер КПРФ Геннадий Зюганов (33,8%) и лидер партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов (31,3%). Лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому доверяют 18,6%, а председателю партии «Новые люди» Алексею Нечаеву — 11,6%.

«Единую Россию» поддерживают 40,7% респондентов, КПРФ — 10,8%, ЛДПР — 7,5%, «Справедливую Россию — Патриотов — За правду!» — 5,7%, «Новые люди» — 4,2%.

Опрос проводился методом телефонного интервью среди 1 600 совершеннолетних россиян.

По материалам сайта ВЦИОМ

Источник: http://stoletie.ru/lenta/vciom_uroven_doverija_putinu_prevysil_81_534.htm
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