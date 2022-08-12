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Молдове нужно определиться: частью какой страны она будет дальше?

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Граждане РМ должны осознавать, что их ожидает не просто «тяжелая зима», как говорят премьер и президент. Последние события показывают, что самостоятельно РМ выжить не может.


События на Украине разрушили обычные сценарии развития ситуации в регионе. Мало кто сомневается в том, что в прежнем виде Украина уже существовать не будет.

У страны своих ресурсов противостоять России нет, а запад, который обещает поддерживать Киев вечно, сам разваливается и деградирует. В мире формируются новые центры силы.

Не важно как долго продлятся боевые действия в регионе, мы уже получили убедительные подтверждения, что Молдова является страной чрезмерно уязвимой и зависимой, самостоятельно она не может решить возникающие проблемы.

Конечно, главная из них, энергоресурсы. Ясно, что хотя бы для сохранения существующего положения дел, а тем более для развития стране нужны дешевый газ, электричество, нефтепродукты, уголь. Дать их может только Россия.


До зимы и холодов еще много времени, но уже сейчас понятно, что ЕС, в который Молдова пытается вступить, не может справиться с энергетическим кризисом.

Как сообщило издание Bloomberg, европейские энергетические и коммунальные компании на фоне роста стоимости нефти и газа накопили долгов на сотни миллиардов долларов.

Объем таких долгов сейчас оценивается в 1,7 триллиона долларов. Это более чем на 50 процентов превосходит уровень до 2020 года. За первые шесть месяцев текущего года компании привлекли 45 миллиардов евро за счет облигаций и 72 миллиарда — за счет кредитования.

Поддержки правительства Германии запросил концерн Uniper, один из крупнейших европейских производителей электроэнергии. Уже было объявлено, что Uniper будет национализирован.

Но это может не спасти компанию, указывают эксперты. В мире складывается нестандартная ситуация, и власти многих европейских государств просто не знают как действовать.

Таким образом, сегодня европейским странам нужно спасать себя. И все, что может предложить ЕС Молдове, — небольшие гранты и кредиты. Но они ничего не решают. Поэтому президент Санду призвала жителей готовится к «тяжелой зиме».

Помощь гражданам будет очень ограниченной, но из этих скромных денег власть часть планирует выделить фермерам, которые разорены из-за засухи и будут не в состоянии обработать поля и засеять их под новый урожай.

Все происходящее очень показательно: мы ясно видим, что Молдова переживает глубокий экзистенциальный кризис.

Уже сейчас правительство, чтобы выплатить пенсии и зарплаты берет кредиты на внутреннем рынке у коммерческих банков под 20 процентов годовых. Делает крупные заимствования за рубежом, не имея убедительных источников погашения огромных долгов.
Но это лишь начало процесса распада, самое сложное еще не начиналось.

И события будут ускорятся, чему весьма способствуют происходящее на Украине, глобальное противостояние, рост протестных движений внутри государств. Особенно в Европе.

И довольно скоро наступит момент, когда политикам и гражданам Молдовы придется определяться.

Оставаясь реалистом, сейчас можно рассматривать несколько сценариев развития событий.

Первый. Молдова совершает государственную перезагрузку и становится страной полностью зависимой от России.

Второй сценарий. Граждане Молдовы принимают решение быть регионом в составе РФ.

Третий сценарий. Часть РМ входит в состав Румынии.

То, какой именно из трех сценариев будет реализован, зависит исключительно от расклада сил в мире и регионе.

Но в любом случае Молдове придется пройти через трансформацию. Это предполагает или гражданское противостояние или вооруженный конфликт.

Возможен и мирный вариант государственного переустройства, но для этого нынешняя власть должна добровольно сойти со сцены и передать управление процессами переходной администрации. Но вряд ли подобное произойдет. Кишинев будет действовать также как сейчас Киев, выполняя указания извне.

К чему именно готовится нынешняя власть? Подсказку дает такая новость: Национальная армия Молдовы объявила о сборах резервистов. Их проведут через военные учения, научат стрелять и обращаться с техникой.

Граждане РМ должны осознавать, что их ожидает не просто «тяжелая зима», как говорят премьер и президент.


А. Ткач


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Источник: https://ss69100.livejournal.com/6196063.html
Метки: власть, ес, молдавия, Россия, румыния, ткач
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