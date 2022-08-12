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Главный провал американской стратегии. Константин Сивков

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Военный аналитик Константин Сивков разбирает основные цели и направления американской внешнеполитической стратегии.

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#ДеньТВ #Трамп #США
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Xt9ma3rIp9c
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