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Чему учат русские народные сказки? | Профессор Казённов

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=6zaQCVv7xPY
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 4520 2788
    Михаил только что

      Послушал 3 минуты и устал, одна вода из слов.
      В нашем обществе существует предрассудки, будто можно украсть чужого коня и золотую уздечку при этом прихватив, такой был Левашов… и авторитетом хотел быть и во власть метил, да ещё собирался многое в стране поменять, а сам при этом до этого прижился во вражеской нам стране.

      Ещё возможно русскими изначально называли бояр, а Левашов заискивая уверял, что он потом бояр(парадокс.

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