Возьмите её, вот она!
Шольц потребовал у России срочно забрать у Германии турбины "Сименс" для "Северного потока".
«Прекратите с иллюзорными аргументами говорить, что вы не хотите её, возьмите её, вот она!»
Позиция России остается неизменной, в условиях санкций поставки оборудования "Сименс" не соответствуют условиям контракта. По факту, немцам издевательски предлагают разбираться с последствиями собственных санкций самостоятельно и помогать Германии обходить ее же собственные санкции против России "Газпром" не собирается.
Все это происходит на фоне воплей капитанов крупного бизнеса Германии, которые требуют от разноцветной коалиции Шольца решить вопрос с поставками газа на зиму, так как Германия газовый кризис зимой конечно переживет, но в случае с немецкой промышленностью, выживут не только лишь все. Поэтому через своих лоббистов в бундестаге и через публичные призывы в прессе, крупный немецкий капитал требует от Шольца решения проблемы. Отсюда и унизительные требования Шольца забирать немецкую турбину в обход немецких санкций. Другой вопрос, что РФ понимает все трудности Шольца и не спешит ему навстречу, наблюдая, как давление внутри Германии на Шольца и компанию нарастает.
Комнату янтарную и крымское золото скифов для начала верните.
а тебе что с этого перепадёт?
Газпром играет за другую команду.
На какую команду? Или секрет? Давай,колись, на какую команду играет Газпром? Ответ важен. Или считать Андрея Попова балаболом, или он будет держать марку, отвечая за свои слова
Итак? Ждем-с…..
Техдокументация на турбину есть? Нет. Замечания по ремонту устранены? Нет. Таможенная декларация со стороны ЕС есть? Нет.
О чем разговор тогда?
Запускайте северный поток 2 что бы людей не заморозить, и что бы предприятия не остановились. А то писец всей вашей экономики будет. Еще пару месяцев для принятия решения есть. А потом белый пушной зверь придет.
так ты за врагов что ли? нафига запускать северный поток 2? пусть вражины воще загнутся от холода и голода. типа- а нефик!
Ну тут конечно актуальна поговорка пока толстый сохнет тощий сдохнет. Но попробовать можно, только в комплексе газ нефть не качать, пару АЭС украинских остановить (кто мешает?) тогда явно прибалты снова к нашей системе захотят подключиться.
кстати, а запорожская аэс кому принадлежит, кто с её наваривается лично?