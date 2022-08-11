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Возьмите её, вот она!

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Шольц потребовал у России срочно забрать у Германии турбины "Сименс" для "Северного потока".

«Прекратите с иллюзорными аргументами говорить, что вы не хотите её, возьмите её, вот она!»

Позиция России остается неизменной, в условиях санкций поставки оборудования "Сименс" не соответствуют условиям контракта. По факту, немцам издевательски предлагают разбираться с последствиями собственных санкций самостоятельно и помогать Германии обходить ее же собственные санкции против России "Газпром" не собирается.

Все это происходит на фоне воплей капитанов крупного бизнеса Германии, которые требуют от разноцветной коалиции Шольца решить вопрос с поставками газа на зиму, так как Германия газовый кризис зимой конечно переживет, но в случае с немецкой промышленностью, выживут не только лишь все. Поэтому через своих лоббистов в бундестаге и через публичные призывы в прессе, крупный немецкий капитал требует от Шольца решения проблемы. Отсюда и унизительные требования Шольца забирать немецкую турбину в обход немецких санкций. Другой вопрос, что РФ понимает все трудности Шольца и не спешит ему навстречу, наблюдая, как давление внутри Германии на Шольца и компанию нарастает.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7794456.html
Метки: газ, газпром, Германия, идиоты, Россия, санкции, шольц, юмор
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8 Комментариев » Оставить комментарий
  • 8481 7003
    Женечка час назад

      Комнату янтарную и крымское золото скифов для начала верните.

    • 4322 3714
      Андрей Попов час назад

        Газпром играет за другую команду.

        • 12301 11335
          StelmАндрей Попов 47 мин. назад

            На какую команду? Или секрет? Давай,колись, на какую команду играет Газпром? Ответ важен. Или считать Андрея Попова балаболом, или он будет держать марку, отвечая за свои слова
            Итак? Ждем-с…..

        • 12301 11335
          Stelm 51 мин. назад

            Техдокументация на турбину есть? Нет. Замечания по ремонту устранены? Нет. Таможенная декларация со стороны ЕС есть? Нет.
            О чем разговор тогда?
            Запускайте северный поток 2 что бы людей не заморозить, и что бы предприятия не остановились. А то писец всей вашей экономики будет. Еще пару месяцев для принятия решения есть. А потом белый пушной зверь придет.

            • 664 440
              SibiryakStelm 38 мин. назад

                так ты за врагов что ли? нафига запускать северный поток 2? пусть вражины воще загнутся от холода и голода. типа- а нефик!

                1
                1
                • 5627 4377
                  ИгорьSibiryak пять минут назад

                    Ну тут конечно актуальна поговорка пока толстый сохнет тощий сдохнет. Но попробовать можно, только в комплексе газ нефть не качать, пару АЭС украинских остановить (кто мешает?) тогда явно прибалты снова к нашей системе захотят подключиться.

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