Мария Чистякова о непрерывном образовании (ЛНМО)
В гостях у проекта «Время – вперёд!» заместитель директора «Лаборатории непрерывного математического образования» Мария Чистякова. Говорим о сочетании частного и государственного подходов в образовании, о научных олимпиадах и о том можно ли заявлять, что российская молодёжь становится глупее.
Сайт ЛНМО: https://lnmo.ru
00:00 Вступление
01:37 О проекте ЛНМО
04:30 О Балтийском конкурсе
07:19 О дополнительном образовании ЛНМО
11:50 О частном и государственном образовании
22:30 Про научные олимпиады
26:56 О качестве молодёжи