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Мария Чистякова о непрерывном образовании (ЛНМО)

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В гостях у проекта «Время – вперёд!» заместитель директора «Лаборатории непрерывного математического образования» Мария Чистякова. Говорим о сочетании частного и государственного подходов в образовании, о научных олимпиадах и о том можно ли заявлять, что российская молодёжь становится глупее.

Сайт ЛНМО: https://lnmo.ru

00:00 Вступление
01:37 О проекте ЛНМО
04:30 О Балтийском конкурсе
07:19 О дополнительном образовании ЛНМО
11:50 О частном и государственном образовании
22:30 Про научные олимпиады
26:56 О качестве молодёжи
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=eNyjfX8gIOI
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