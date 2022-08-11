Колыбель стрекозы. Тайна для миллионов глаз. Научно-популярный фильм о стрекозах (1987)
Тайна для миллионов глаз. Колыбель стрекозы. Научно-популярный фильм
Заглянуть в мир живого, полный загадок, просто. Будьте любопытны, как дети, и он перед вами откроется. Трудно представить, что большую часть жизни стрекоза проводит под водой. Кинокамера “подсматривает” таинственную метаморфозу личинки и появление стрекозы, драматические сцены подводной охоты в мире обитателей пруда.
#НаучноПопулярныйФильм
Центрнаучфильм. По заказу Гостелерадио СССР, 1987
Автор сценария – Сергей Лазуткин
Режиссер – Александр Косачев
Оператор – Яков Маевский
Композитор – Александр Клевицкий
#гостелерадиофонд #ТайнаДляМиллионов #насекомые #природа
▶Подписаться на канал “Советское телевидение”: https://goo.gl/qw3iEK
Наши группы в соцсетях:
Яндекс. Дзен – https://zen.yandex.ru/fond
Telegram – https://t.me/gosteleradiofond
OK – https://ok.ru/gosteleradiofond
Приложение для смартфона “Радио. XX век”
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.gtrf
App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/радио-xx-век/id1336486169