Как жили короли XV века: мифы об английском дворе/Елена Браун и Ксения Чепикова
Эксперты «Цифровой истории» Ксения Чепикова и Елена Браун развенчивают мифы о повседневной жизни английского королевского двора. Чем был любопытен кодекс хороших манер XV века? Что требовалось, чтобы стать придворным и как в те времена проявлялось искусство ухаживания?
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