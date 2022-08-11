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Как жили короли XV века: мифы об английском дворе/Елена Браун и Ксения Чепикова

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Эксперты «Цифровой истории» Ксения Чепикова и Елена Браун развенчивают мифы о повседневной жизни английского королевского двора. Чем был любопытен кодекс хороших манер XV века? Что требовалось, чтобы стать придворным и как в те времена проявлялось искусство ухаживания?
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Mo9m8EdR8_Y
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