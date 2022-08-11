Игорь Сдвижков. Сражение за Воронеж. Часть 3. 6 июля 1942 – прорыв Великой Германии к больнице
Игорь Сдвижков. Сражение за Воронеж. Часть 3. Бои 6 июля 1942 года. Прорыв передового отряда дивизии Великая Германия к больнице.
- Общая ситуация на утро 6 июля.
- Ситуация с железнодорожным сообщением и эвакуация из Воронежа.
- Подготовка войск 40-й армии к контрудару.
- Контрудар плацдарма у Малышево советских 110-й и 181-й танковых бригад.
- Передовой отряд Великой Германии доходит до больницы.
- Смена дивизии Великая Германия 3-й моторизованной дивизией.
Ответы на эти и другие вопросы от ведущего военного историка!
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Часть 1. Создание плацдарма у Малышево 4 июля 1942 года:
https://youtu.be/GDLPylie4mY
Часть 2. 5 июля 1942 года Великая Германия прорывается к городу:
https://youtu.be/etKvVNcH56Y
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